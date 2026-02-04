Рекордные 4 "Циркона" и удар по теплу: анализ самой жестокой атаки РФ в 2026 году

Анализ обстрела 3 февраля 2026 года.

Да, это снова уникальный, комбинированный ракетный удар. И если первые два в этом году были, то это точно 3.0.

В чем уникальность на этот раз? Рекордное количество баллистики и уже 4 ракеты "Цирконы"! И если первые два были рассчитаны на выбивание ракет PAC-3 для "Петриотов", то сегодня четко били туда, где их нет. И главное — били по мощностям генерации не света, а именно тепла! В Киеве, Харькове и Днепре пострадали именно такие виды ТЭС.

Короткая часть закончилась, переходим к детальной, и для тех, кто хочет больше читать. Коротко осталось выше, поэтому остальным спасибо, что ждете и читаете)

Відео дня

То, что не будет никакого энергетического перемирия, я написал еще раньше. И хотя Трамп договорился за неделю, а мы вообще перестали бить запоребрик, — Песков постоянно путался, что же там с тем перемирием. И какие числа, даты и вообще, в бункерах точно не холодно.

Петухи дождались самой холодной ночи за эту зиму. До минус 26 градусов падала температура. И второй фактор — показать НАТО, что они их вертели. Да, такая логика Кремля также присутствует. Ведь весь мир знал, что сегодня в Киеве будет Генсек НАТО Рютте. А если он с самого утра выступал в Верховной Раде, прилететь в Киев нельзя — значит, он уже ночью был в Киеве, или ехал поездом в Киев. То есть, результат атаки он точно слышал. Чувствовал.

Когда приезжали хоть кто-то с американской стороны — никогда не было обстрелов. Генсек НАТО — пожалуйста.

Важно

Черная суббота: в чем уникальность атаки РФ 24 января и где просчитался российский Генштаб

Относительно холодов, то я уже писал в прошлых анализах, что петухи спешат. И мало, что писал я. Кирилл Буданов об этом говорил еще на посту главы ГУР до нового года. Что это окно возможностей для петухов — пока морозы, надо "тревожить" украинцев, показать свою сильную позицию. Что мы можем, что на этом будет опираться наша переговорная позиция. И мне нравится, что на посту главы Офиса — он по-взрослому продолжает говорить. Что нам надо продержаться до весны, что за ракеты к "Пэтриотам" ведутся переговоры, что нельзя, хотя и очень трудно большим городам — сдавать позиции на переговорном процессе.

Относительно ракет, то просто подумайте, если бы нам их не дали после нового года. Какой был бы январь, если бы прошлые два обстрела не поставили рекорд по сбитию баллистики (14 из 18) и первые массовые сбития ракет с ТОННОЙ БЧ ракет Х-32 (это вообще уникальное явление для мирового развития ПРО)? Например, до предыдущего обстрела мы сбили ВСЕГО ТОЛЬКО 3 ракеты Х-22/32. ТРИ ракеты из 412 запущенных! ИЗ ЧЕТЫРЕХСОТ ДВЕНАДЦАТИ! А неделю назад — аж 9 из 12 ракет!

В этот раз, как будто и нет таких рекордов, мы сбили 11 из 32 баллистических ракет. Скажете вы, и чисто математически будете правы. Но они сегодня и летели не все по Киеву! Пострадали Харьков, Днепр и Одесская область. И еще раз напоминаю про страну-гной — они били чисто по ТЭС, которые генерируют тепло, а не свет! Это тупо террористический акт, который можно потом будет доказать в международных судах как геноцид против Украины в такие морозы!

Рекордом в этот раз стали ракеты "Циркон". Да, те самые гиперзвуковые ПКР, которые прошлые разы мы не сбивали. Сбивали в 24 году, но единичные, которые можно было назвать испытанием. Прошлые обстрелы — тесты наземных пусковых, чтобы не использовать флот, которого и так мало осталось в Черном море. Я еще говорил, что бьют ими из Крыма, потому что юг Киева незащищен от них. На этот же раз, после анализа, что "Цирконы" "проходят" с юга — ударили сразу ЧЕТЫРЬМЯ ракетами! Это значит, что сразу две наземных пусковых осуществили полный залп. Но мы также умеем в анализ — произошло перемещение сил и средств, поэтому сбиты ВСЕ ЧЕТЫРЕ "ЦИРКОНА". Думаю, здесь уже можно начинать говорить об улучшении в комплексах SAMP/T и изменении алгоритмов и самих ракет ПАК-3.

Важно

РФ впервые обстреляла Украину "Герберами", которые несли FPV: летят на 600 км, — "Флеш" (фото)

Теперь выводы.

Петухи — террористы, тут без вариантов. Били исключительно по теплу граждан.

Мы сбили много ракет, которые в мире считались до нас "несбиваемыми".

Очень большое количество сбитых "Шахедов" — 412 из 450. Даже 500 не смогли запустить, не то что 1000, о которых многие говорили. Это работа наших спецслужб — ГУР, СБУ и СВР.

Рекорд сбитых гиперзвуковых "Цирконов" — 4 из 4. Впервые такая массированная атака.

Постоянная рубрика — на России что-то идет не так. Поэтому запущено было 7 ракет Х-32, а не 8. По количеству подвесок на четырех Ту-22м3. Одна где-то в Брянской области сделала кому-то бассейн на огороде.

"Кинжалы" опять не использовали, как и в прошлые разы. Или проблемы с самолетами МиГ-31К, или опять меняют что-то в самих ракетах (алгоритмы, рули, антенны т.д.). Ибо ладно "Циркон" мы уже 4 из 4 сбиваем. А должно же что-то быть, чтобы точно не сбили. Работают.

До весны еще будут обстрелы. Они же не просто так миллиарды долларов выбрасывают в воздух, вместо того, чтобы наладить что-то в своих городах. Им надо уничтожать все у нас. На свой охлос им наплевать. Лишь бы показать карту, что в очередной раз 1000 домов в Киеве и Харькове без тепла. Это на России — почет и внимание. А запускать Ту-95МС из условного Энгельса, в котором нет света вообще, чтобы полетела ракета и оставила без света пол Троещины — это оно. Петушиная натура страны-гноя.

Главное, что мы выдержали и этот удар. Больно, но держимся. Киеву сегодня легче, но очень трудно Харькову и Днепру. Держимся!

И еще раз замечу, что если бы не наши Боги ПВО — было бы намного хуже!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно