РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами: поражена инфраструктура, есть пострадавшие (фото)

В ночь на 22 февраля ВС РФ осуществили массированный удар по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в нескольких регионах Украины. В результате атаки сообщается о пострадавших и разрушениях.

Основными целями этой атаки стали Киев и Киевская область, а также Кропивницкий, Кременчуг и ряд других регионов страны. Предварительные выводы об атаке сообщает мониторинговый канал monitor.

"Враг совершил интенсивную атаку по двум регионам в течение ночи, — Киев, Киевская область и Кропивницкий. В Киевскую область массированно направил группы ударных БпЛА и нанес не менее 12х ударов баллистикой по столице и пригороду", — пишут специалисты.

ВС РФ атаковали город Кременчуг и пригород, применив по меньшей мере 8х баллистических ракет. По сообщениям местных СМИ, в городе были слышны взрывы.

Мониторы сообщили о целях ночной атаки ВС РФ Фото: скриншот

Аналитики отметили использование 4х гиперзвуковых ракеты 3м22 комплекса "Циркон" из Крыма. А на рассвете враг атаковал Киев и пригород группами крылатых ракет воздушного базирования.

Відео дня

"Целью атаки была энергетика, известно также о повреждении гражданских сооружений", — заключают специалисты.

На момент публикации материала Воздушные силы ВСУ не опубликовали отчет по номенклатуре и количеству вооружения.

Последствия атаки РФ в Киеве и Киевской области

В Киеве оккупанты совершили атаку столицы и пригорода, в результате чего зафиксировано падение обломков в частном секторе. Городской голова Виталий Кличко сообщает, что в пригород в столичные больницы госпитализировали двух пострадавших — женщину и ребенка.

В городской военной администрации добавляют, что предварительная информация о повреждении многоэтажного жилого дома в Святошинском районе "не подтверждается". Сейчас специалисты и спасатели оценивают последствия ударов в других локациях столицы.

Последствия атаки россиян на Киевщине 22 февраля Фото: ГСЧС

В Киевськой области враг совершил очередную атаку по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры. Глава областной ОВА Николай Калашник указывает, что в пяти районах Киевщины зафиксировано попадания и разрушения.

"К сожалению, есть информация о пострадавшем человеке. В Бориспольском районе в результате вражеской атаки поврежден частный дом. Предварительно, женщина получила травмы от осколков стекла — ей оказывается необходимая медицинская помощь. Также в этом районе возник пожар хозяйственной постройки фермы. Возгорание локализовано", — написал Калашник.

Он добавляет, что в Броварском районе повреждены 10 помещений в гаражном кооперативе, пять частных домов получили повреждения в Фастовском районе. Из-под завалов спасены 8 человек, среди них один ребенок. Позже Калашник сообщил, что в Фастовском районе от полученных травм погиб 49-летний мужчина.

Последствия атаки россиян в Киевской области 22 февраля Фото: ГСЧС

"В Бучанском районе повреждены два частных дома и автомобиль. В Обуховском районе зафиксировано повреждение складских помещений и частного дома", — указывает глава областной ОВА.

Последствия в других регионах Украины

В Николаевской области в результате атаки ВС РФ был поврежден объект транспортной инфраструктуры. Глава ОВА Виталий Ким добавляет, что россияне атаковали ночью и утром с помощью ударных дронов, пострадавших нет.

В Кировоградской области российские оккупанты осуществили обстрел областного центра. Начальник местной ОВА Андрей Райкович сообщил об атаке на регион, не сообщая о характере и масштабе повреждений.

"Все соответствующие службы работают. Специалисты проводят обследование территории", — написал глава областной администрации.

В Полтавской области в результате падения обломков БПлА повреждены заборы частных домовладений в Полтавском районе. Как отмечает глава местной ОВА Виталий Дякивныч, пострадавших нет, а информации о попадании и падении вражеских обломков в других районах области не поступало.

Ранее Фокус сообщал о массированной атаке россиян на столицу. Тревогу из-за ракетной опасности объявили по всем областям.

Впоследствии стало известно о первых последствиях ночного обстрела ВС РФ. В результате массированной комбинированной атаки россиян в ночь на 22 февраля поднялся пожар в Киевской области, также была информация о поврежденном жилом доме в столице.