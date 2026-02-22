Киев под комбинированным ударом: россияне массированно атаковали Украину крылатыми ракетами и "Шахедами"

Под утро 22 февраля россияне осуществили пуски крылатых ракет с бортов стратегической авиации по Украине. Тревогу из-за ракетной опасности объявили по всем областям.

Параллельно россияне продолжали атаковать Украину ударными БпЛА типа "Шахед", в частности вражеские дроны били по Киеву и области. Фокус собрал все, что известно о массированном обстреле ВС РФ.

Около 05:30 часов мониторинговые каналы и Воздушные силы предупредили о вхождении крылатых ракет типа Х-101 в воздушное пространство Украины. Цели заходили на территорию страны через Сумскую область и держали западный курс.

Перед этим, около 04:30 часов, стало известно о пусках крылатых ракет с бортов стратегической авиации РФ Ту-95МС и Ту-160.

Вскоре взрывы были слышны в Полтаве, сообщило "Суспільне".

Около 05:40 часов взрыв также прогремел вблизи Киева, сообщил корреспондент Фокуса.

Мониторинговый канал monitor обнародовал ориентировочную карту движения вражеских целей в воздушном пространстве Украины. В небе над областями в целом было около 60 вражеских дронов, больше всего "Шахедов" было зафиксировано в Киевской и Черкасской областях. Значительное количество БпЛА двигалась через Сумскую область.

monitor | приблизительная карта движения "Шахедов" и крылатых ракет

Около 06:00 часов Воздушные силы сообщили о вхождении новой группы крылатых ракет в воздушное пространство Украины. Цели заходили через Сумскую область в направлении Черниговской.

Через несколько минут вражеские крылатые ракеты взяли курс на Киев, предупредили Воздушные силы. Мониторинговые каналы уточнили, что в направлении столицы движется более 10 ракет и еще около 7 "Шахедов". В Киеве повторно прозвучала серия взрывов на фоне комбинированной атаки.

По состоянию на 06:30 часов мониторинговые каналы предупредили о доразведке воздушного пространства Украины о наличии крылатых ракет. Угроза ударных БпЛА продолжалась на данный момент.

Напомним, перед этим ночью 22 февраля в Киеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали столицу баллистикой и "Цирконами".

Накануне Андрей Сибига сообщил, что ВС РФ атаковали ракетами завод американской компании Mondelez в Сумской области.