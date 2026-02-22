Київ під комбінованим ударом: росіяни масовано атакували Україну крилатими ракетами та "Шахедами"

Під ранок 22 лютого росіяни здійснили пуски крилатих ракет з бортів стратегічної авіації по Україні. Тривогу через ракетну небезпеку оголосили по всіх областях.

Паралельно росіяни продовжували атакувати Україну ударними БпЛА типу "Шахед", зокрема ворожі дрони били по Києву та області. Фокус зібрав усе, що відомо про масований обстріл ЗС РФ.

Близько 05:30 години моніторингові канали та Повітряні сили попередили про входження крилатих ракет типу Х-101 у повітряний простір України. Цілі заходили на територію країни через Сумську область і тримали західний курс.

Перед цим, близько 04:30 години, стало відомо про пуски крилатих ракет з бортів стратегічної авіації РФ Ту-95МС та Ту-160.

Невдовзі вибухи було чутно у Полтаві, повідомило "Суспільне".

Близько 05:40 години вибух також пролунав поблизу Києва, повідомив кореспондент Фокусу.

Відео дня

Моніторинговий канал monitor оприлюднив орієнтовну мапу руху ворожих цілей у повітряному просторі України. У небі над областями загалом було близько 60 ворожих дронів, найбільше "Шахедів" було зафіксовано у Київській та Черкаській областях. Значна кількість БпЛА рухалася крізь Сумщину.

monitor | приблизна карта руху "Шахедів" та крилатих ракет

Близько 06:00 години Повітряні сили повідомили про входження нової групи крилатих ракет у повітряний простір України. Цілі заходили через Сумську область у напрямку Чернігівської.

Через кілька хвилин ворожі крилаті ракети взяли курс на Київ, попередили Повітряні сили. Моніторингові канали уточнили, що у напрямку столиці рухається понад 10 ракет та ще близько 7 "Шахедів". У Києві повторно пролунала серія вибухів на тлі комбінованої атаки.

Станом на 06:30 годину моніторингові канали попередили про дорозвідку повітряного простору України щодо наявності крилатих ракет. Загроза ударних БпЛА тривала на цей момент.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, перед цим уночі 22 лютого у Києві пролунали потужні вибухи: росіяни атакували столицю балістикою та "Цирконами".

Напередодні Андрій Сибіга повідомив, що ЗС РФ атакували ракетами завод американської компанії Mondelez на Сумщині.