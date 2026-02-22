У Києві пролунали вибухи: росіяни атакують столицю балістикою і б'ють "Цирконами"

У ніч на 22 лютого у Києві пролунали вибухи: росіяни запустили по українській столиці балістичні ракети та гіперзвукові ракети "Циркон".

Перед цим Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про загрозу застосування ворогом балістичних ракет з Брянська. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку на столицю.

Близько 04:00 години моніторинговий канал monitor повідомив про можливий вихід балістичних ракет з території РФ у напрямку України. Повітряні сили уточнили, що швидкісні цілі взяли курс на Київ.

Загалом, за попередніми даними моніторингових каналів, росіяни запустили одразу 4 балістичні ракети по столиці. За мить у Києві пролунали вибухи на тлі атаки.

Через кілька хвилин військові оголосили про додаткову небезпеку через загрозу пусків балістичних ракет з окупованого Криму. Моніторингові канали повідомили, що було зафіксовано виходи ворожих цілей: попередньо, росіяни запустили ракети типу "Циркон", які рухалися у напрямку Київщини.

Відео дня

Повітряні сили уточнили, що ракети рухалися на Київ. Через кілька хвилин у мережі знову повідомили про вибухи у столиці та повторні виходи "Цирконів" з південного напрямку у напрямку Київщини.

За даними моніторингових каналів, вибухи на тлі атаки "Цирконів" пролунали у межах Київської області. Було застосовано кілька ракет.

Близько 04:30 години моніторингові канали попередили про повторні пуски балістичних ракет з Брянська у напрямку Києва. У столиці знову було чутно потужні вибухи.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакує столицю балістичними ракетами, і закликав мешканців перебувати в укриттях.

Паралельно ворог атакував Київ ударними БпЛА типу "Шахед", писали моніторингові канали.

Інформація про наслідки нічної атаки на столицю встановлюється.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, напередодні Андрій Сибіга повідомляв, що росіяни атакували завод американської компанії-гіганта Mondelez, що створює кондитерські вироби.

Також 21 лютого моніторингові канали попереджали, що ворог готується здійснити чергову комбіновану атаку по Україні найближчими днями.