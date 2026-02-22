В Киеве из-за атаки РФ пылает жилая многоэтажка: первые последствия комбинированного обстрела (видео)

В результате массированной комбинированной атаки россиян в ночь на 22 февраля поднялся пожар в Киеве.

Пострадал многоэтажный жилой дом в Святошинском районе столицы. Об этом утром сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По информации чиновника, пожар вспыхнул на крыше дома. Информация о пострадавших уточняется, отметил Ткаченко.

Ночью враг также атаковал Киевскую область. Под утро в местных Telegram-каналах сообщили, что в Софиевской Борщаговке Бучанского района в результате обстрела загорелся жилой дом.

Новость дополняется...

Обстрел 22 февраля — что известно

Ночной массированный обстрел начался около 04:00 часов: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики, а также впоследствии добавилась угроза ударов гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В столице на фоне атак прогремела серия мощных взрывов.

Відео дня

Ближе к утру в воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты с бортов стратегической авиации россиян. Большое количество ракет враг снова направил на Киевскую область и столицу: в городе один за другим раздавались взрывы. Параллельно ВС РФ продолжали атаковать Киев ударными БпЛА типа "Шахед".