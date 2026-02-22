В Киеве из-за атаки РФ пылает жилая многоэтажка: первые последствия комбинированного обстрела (видео)
В результате массированной комбинированной атаки россиян в ночь на 22 февраля поднялся пожар в Киеве.
Пострадал многоэтажный жилой дом в Святошинском районе столицы. Об этом утром сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По информации чиновника, пожар вспыхнул на крыше дома. Информация о пострадавших уточняется, отметил Ткаченко.
Ночью враг также атаковал Киевскую область. Под утро в местных Telegram-каналах сообщили, что в Софиевской Борщаговке Бучанского района в результате обстрела загорелся жилой дом.
Новость дополняется...
Обстрел 22 февраля — что известно
Ночной массированный обстрел начался около 04:00 часов: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики, а также впоследствии добавилась угроза ударов гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В столице на фоне атак прогремела серия мощных взрывов.
Ближе к утру в воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты с бортов стратегической авиации россиян. Большое количество ракет враг снова направил на Киевскую область и столицу: в городе один за другим раздавались взрывы. Параллельно ВС РФ продолжали атаковать Киев ударными БпЛА типа "Шахед".