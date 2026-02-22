Підтримайте нас RU
У Києві через атаку РФ палає житлова багатоповерхівка: перші наслідки комбінованого обстрілу

Київ атака 22 лютого
Фото ілюстративне: через комбіновану атаку росіян у Києві здійнялася пожежа | Фото: З відкритих джерел

Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян у ніч на 22 лютого здійнялася пожежа у Києві.

Постраждав багатоповерховий житловий будинок у Святошинському районі столиці. Про це вранці повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За інформацією посадовця, пожежа спалахнула на даху будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється, зазначив Ткаченко.

Новина доповнюється…