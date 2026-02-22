Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України
У Києві через атаку РФ палає житлова багатоповерхівка: перші наслідки комбінованого обстрілу
Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян у ніч на 22 лютого здійнялася пожежа у Києві.
Постраждав багатоповерховий житловий будинок у Святошинському районі столиці. Про це вранці повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За інформацією посадовця, пожежа спалахнула на даху будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється, зазначив Ткаченко.
Новина доповнюється…