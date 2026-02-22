РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами: уражена інфраструктура, є постраждалі (фото)

В ніч проти 22 лютого ЗС РФ здійснили масований удар по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в кількох регіонах України. В результаті атаки повідомляється про постраждалих і руйнування.

Основними цілями цієї атаки стали Київ і Київська область, а також Кропивницький, Кременчук і низка інших регіонів країни. Попередні висновки про атаку повідомляє моніторинговий канал monitor.

"Ворог здійснив інтенсивну атаку по двом регіонам впродовж ночі, — Київ та Київщина та Кропивницький. На Київщину масовано спрямував групи ударних БпЛА та завдав щонайменше 12х ударів балістикою по столиці та передмістю", — пишуть фахівці.

ЗС РФ атакували місто Кременчук та передмістя, застосувавши щонайменше 8х балістичних ракет. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у місті було чутно вибухи.

Монітори повідомили про цілі нічної атаки ЗС РФ Фото: скриншот

Аналітики відзначили використання 4х гіперзвукових ракети 3м22 комплексу "Циркон" з Криму. А на світанку ворог атакував Київ і передмістя групами крилатих ракет повітряного базування.

"Ціллю атаки була енергетика, відомо також про пошкодження цивільних споруд", — підсумовують фахівці.

На момент публікації матеріалу Повітряні сили ЗСУ не опублікували звіт щодо номенклатури та кількості озброєння.

Наслідки атаки РФ у Києві та Київській області

У Києві окупанти здійснили атаку столиці та передмістя, у результаті чого зафіксовано падінян уламків у приватнмоу секторі. Міський голова Віталій Кличко повідомляє, що в передмістя до столичних лікарень госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину.

У КМВА додають, що попередня інформація щодо пошкодження багатоповерхового житлового будинку в Святошинському районі "не підтверджується". Наразі фахівці та рятувальники оцінюють наслідки ударів у інших локаціях столиці.

Наслідки атаки росіян на Київщині 22 лютого Фото: ДСНС

На Київщині ворог здійснив чергову атаку по мирних населених пунктах і об’єктах критичної інфраструктури. Очільник обласної ОВА Микола Калашник указує, що в п'яти районах Київщини зафіксовано влучання та руйнування.

"На жаль, маємо інформацію про постраждалу людину. У Бориспільському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. Попередньо, жінка отримала травми від уламків скла — їй надається необхідна медична допомога. Також у цьому районі виникла пожежа господарчої будівлі ферми. Загоряння локалізовано", — написав Калашник.

Він додає, що в Броварському районі пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі, п’ять приватних будинків зазнали пошкоджень у Фастівському районі. З-під завалів урятовано 8 осіб, серед них одна дитина. Пізніше Калашник повідомив, що в Фастівському районі від отриманих травм загинув 49-річний чоловік.

Наслідки атаки росіян на Київщині 22 лютого Фото: ДСНС

"У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. В Обухівському районі зафіксовано пошкодження складських приміщень та приватного будинку", — вказує очільник обласної ОВА.

Наслідки в інших регіонах України

В Миколаївській області внаслідок атаки ЗС РФ було пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Очільник ОВА Віталій Кім додає, що росіяни атакували вночі та зранку за допомогою ударних дронів, постраждалих немає.

На Кіровоградщині російські окупанти здійснили обстріл обласного центру. Глава ОВА Андрій Райкович повідомив про атаку на регіон, не вказуючи про характер і масштаб пошкоджень.

"Усі відповідні служби працюють. Фахівці проводять обстеження території", — написав глава обласної адміністрації.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків БПлА пошкоджено паркани приватних домоволодінь в Полтавському районі. Як зазначає очільник місцевої ОВА Віталій Дяківнич, постраждалих немає, а інформації про влучання та падіння ворожих уламків в інших районах області не надходило.

Раніше Фокус повідомляв про масовану атаку росіян на столицю. Тривогу через ракетну небезпеку оголосили по всіх областях.

Згодом стало відомо про перші наслідки нічного обстрілу ЗС РФ. Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян у ніч на 22 лютого здійнялася пожежа у Київській області, також була інформація про пошкоджений житловий будинок у столиці.