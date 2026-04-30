Не панікувати та готуватися: в Уряді закликали українців робити запаси води

Російські окупанти можуть атакувати системи водопостачання в Україні. Ймовірно, Москва цілеспрямовано буде й далі обстрілювати необхідну для життя громадян інфраструктуру.

Відтак, українців закликають запасатися водою, щоб мати базовий запас. Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, повідомляє 24 канал.

Він нагадав, що Росія неодноразово погрожувала це зробити, але точно спрогнозувати, чи буде реалізована ця загроза, неможливо.

"Важливо розуміти: вода – це питання базової безпеки. Якщо зі світлом ми можемо жити в режимі обмежень, то з водою ситуація значно складніша. Тому ми готуємо систему так, щоб вона витримувала удари та швидко відновлювалася", — сказав Кулеба.

За його словами, Кабмін готується до таких ударів. По всій країні запланові захисні дії. Зокрема, об'єкти інфраструктури намагаються захистити, готується резервне харчування, розвиваються розподілена генерація та альтернативні схеми водопостачання.

Нагадаємо, що у січні 2026 року важливі державні відомства і їх віп-спікери розповіли про те, що українцям потрібно запасатися водою. Відтак, політичний аналітик Вадим Денисенко припускає, що заклики влади запасатися водою і продуктами не варто ігнорувати.

В Одеській області сталася атака ЗС РФ на об'єкти промислової, цивільної та енергетичної інфраструктури в ніч на 23 лютого — це викликало перебої з водою в регіоні. Жителів Одеси попереджали про те, що внаслідок знеструмлення об'єктів водопровідної системи, можливі перебої з водопостачанням у деяких районах міста.