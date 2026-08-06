5 дней до кризиса: сколько Киев сможет прожить без воды и канализации после удара по Бортницкой станци

Бортницкая станция аэрации — единственное очистное сооружение Киева, от которого зависит водоснабжение половины Украины. После ночного обстрела в сети появилась информация о её повреждении, но Генштаб опроверг эти данные. Эксперты объясняют, почему полностью разрушить станцию невозможно, но чем опасен даже частичный выход из строя и сколько протянет город без воды и канализации.

После последнего ночного обстрела Киева в сети появилась информация о повреждении Бортницкой станции аэрации (БСА). Как сообщил политтехнолог и действующий военнослужащий ВСУ Виктор Таран, это не первый удар по станции, которая является единственным очистным сооружением Киева и прилегающих городов.

"Станцию трудно уничтожить физически, но враг не пытается разрушить бетон. Достаточно отключить питание на несколько суток — и биологическая очистка погибнет, а восстановление займёт недели", — отметил политолог.

По словам Тарана, последствия остановки работы станции очень печальные. В Киеве канализация работает самотеком, поэтому остановка приёма стоков приведёт к подтоплению подвалов и нижних этажей. Кроме того, неочищенные стоки попадут в Днепр, что ударит по водоснабжению Черкасс, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и части Донецкой и Харьковской областей. Возникнет риск заражения такими инфекционными заболеваниями, как гепатит А, дизентерия и кишечные инфекции.

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Отдельная проблема — иловые поля с осадком, накопленным ещё с советских времён. Это экологическая бомба рядом с жилыми кварталами.

«Станцию быстро не заменить — такая инфраструктура проектируется десятилетиями. Россияне перешли к уничтожению следующего уровня жизнеобеспечения, рассчитывая не на военный эффект, а на гуманитарный кризис и вытеснение населения», — отметил политолог.

Как отмечает эксперт, необходимо строить укрытия для оборудования, устанавливать автономную генерацию с запасом топлива, рассредоточивать ремонтный резерв и обеспечить приоритетную защиту ПВО. Но ни одна страна не способна защитить все объекты, поэтому необходимо наносить симметричные удары по пусковым установкам, производству и логистике ракет на территории противника.

"Станцию действительно нелегко вывести из строя с первого или второго раза. Даже с третьего или пятого. Но так не может продолжаться бесконечно. И строить оборону на надежде, что в следующий раз снова не попадут, — это худший из возможных планов", — сообщил Таран.

Однако к вечеру представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой опроверг информацию о ночном ударе по Бортницкой станции аэрации в Киеве.

"Информация о сегодняшнем ночном поражении Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности. Когда-нибудь всё может случиться. От такого мы тоже не застрахованы. Но на данный момент — это фейк", — написал он на своей странице в Facebook.

Но если сам представитель Генштаба не исключает, что когда-нибудь удар по станции аэрации может состояться, стоит понимать, насколько серьёзно это скажется на жизни жителей столицы и окрестностей. Ведь кроме этого, столица может остаться и без воды.

Разрушить БСА невозможно, можно только повредить

Безусловно, Бортницкая станция аэрации — это по сути единственное очистное сооружение города Киева и прилегающих городов. Если она остановится, Днепр станет намного грязнее, чем сейчас. Все неочищенные стоки пойдут в Днепр. Это станет экологической катастрофой по низовью Днепра, считает экономист, глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Но стоки города Киева — это не химические реагенты, а биологические отходы.

"Экологическая катастрофа была бы, если бы в воды Днепра попал какой-то тяжёлый элемент, тяжёлый реагент, химические соединения — например, бензины, мазуты образовали бы плёнку. Днепр сильно цветёт, потому что в воде много фосфора. Фосфор не вымывается очистными сооружениями и является хорошим кормом для водорослей. Если не вымывать фосфор из отходов жизнедеятельности, мы активно удобряем зелёную поросль на Днепре. В принципе это биологические отходы, которые бы неприятно пахли, в воде нельзя было бы купаться, и нужно было бы принимать меры, чтобы на этой биологии не начались эпидемии. Ведь это не только корм для водорослей, но и для бактерий", — отметил в комментарии Фокусу экономист.

По словам эксперта в области ЖКХ Олега Попенко, полностью уничтожить Бортницкую станцию аэрации невозможно. Станция занимает огромную территорию, и её основные элементы — канализационно-насосные станции, подстанции, отстойники и аэротенки — расположены на значительном удалении друг от друга. Именно поэтому физически разрушить всю станцию крайне сложно. Но это не значит, что она неуязвима — обстрелы возможны, и они уже происходили.

"Частичный выход станции из строя возможен, но полная остановка маловероятна. В то же время, если такой сценарий всё же реализуется, восстановление займёт не недели, а месяцы — в зависимости от масштабов разрушений, это может быть от полугода до года. На территории станции находятся десятки бассейнов и насосных станций, и каждое повреждение потребует длительного ремонта", — отмечает в комментарии Фокусу Олег Попенко.

Главная уязвимость станции — зависимость от электроэнергии, подчёркивает эксперт. Если подача электричества будет нарушена, технологический процесс очистки остановится. В городской администрации осознают эту угрозу: на резервные источники питания для водоканала, включая Бортницкую станцию, было выделено полмиллиона гривен.

"Однако оборудование, насколько мне известно, до сих пор не подключено и не синхронизировано с энергосистемой. А это значит, что никто не может гарантировать, что оно заработает в критический момент", — подчёркивает Попенко.

Без воды и канализации город продержится не более 5 дней

Отдельная проблема — состояние сетей водоканала. По словам Попенко, протяжённость канализационных труб в Киеве составляет около 3000 километров, и их техническое состояние оценивается как крайне неудовлетворительное. Перепады давления и нестабильность подачи электроэнергии приводят к постоянным прорывам, как это уже происходило на Борщаговке. Система требует масштабной модернизации, но ею никто системно не занимается.

"Если водоснабжение и канализация в Киеве полностью остановятся, город сможет продержаться без воды и системы отведения стоков не более трёх-пяти дней. Бюветы частично решат проблему с питьевой водой, но неработающая канализация создаст серьёзную эпидемическую угрозу. В таких условиях распространение инфекций становится почти неизбежным", — констатирует эксперт.

При этом ситуация в разных районах города будет развиваться по-разному. Где-то система выдержит три дня, где-то — пять-семь, считает специалист по ЖКХ. В Киеве насчитывается около 400–500 домов, подключённых к водоснабжению по временной схеме, без надлежащих технических условий. Такие дома выпадают из системы почти сразу при любых перебоях. Это означает, что даже при обычной нагрузке на первых этажах этих зданий могут возникать подтопления сточными водами. Подобная ситуация характерна, в частности, для района жилого комплекса "Патриотика" на Левом берегу.

"Таким образом, единого сценария для всего Киева не существует. Город может столкнуться с разными уровнями проблем в зависимости от локации. И хотя подготовка ведётся, к самому худшему варианту развития событий никто не готов. Вопрос лишь в том, какой из районов окажется в зоне риска в первую очередь", — отмечает Попенко.

В любом случае, как отмечают эксперты, в столице есть бюветы и можно организовать подвоз воды. Проблемы, если и будут, то только с канализацией.

Ранее, мониторинговые паблики сообщали, что в результате массированной атаки 24 мая была повреждена станция аэрации в киевском микрорайоне Бортничи. Столичный водоканал эту информацию не подтвердил.

Как мы писали ранее, отключения света, остановка насосных станций и повреждения критической инфраструктуры могут оставить украинские города не только без электричества, но и без воды. Эксперты предупреждают: в случае масштабных ударов проблемы могут начаться даже там, где водоканалы считались подготовленными.