Повреждения Бортнической станции от обстрела: что говорят в Киевводоканале (фото)

Мониторинговые паблики сообщают, что в результате массированной атаки 24 мая была повреждена станция аэрации в киевском микрорайоне Бортничи. Столичный водоканал говорит о работе в штатном режиме.

Мониторы указывают, что Бортническая станция играет "ключевую роль в системе жизнеобеспечения столицы". Об этом говорится в сообщении группы "еРадар".

"Поражение или уничтожение данного объекта может иметь катастрофические последствия, как для жителей столицы, так и для окружающей среды, поскольку это единственная крупная станция очистки сточных вод столицы и части населенных пунктов Киевской области. Через нее проходят практически все канализационные стоки города", — говорится в тексте.

Мониторы советуют подписчикам держать постоянный запас питьевой и технической воды. В паблике убеждены, что РФ фактически начала удары по объектам водоснабжения, о котором ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Реакция Киевводоканала

Представители водоканала столицы не указывают о последствиях атаки ВС РФ на столицу в ночь на 24 мая. Там добавляют, что все объекты компании работают "в штатном режиме".

В Киевводоканале говорят о продолжении штатной работы

"Все объекты Киевводоканала работают в штатном режиме, никаких нарушений в их работе пока нет, водоснабжение города осуществляется в полном объеме", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что Киев пережил одну из самых массированных атак РФ. Сейчас сообщается о более 100 пострадавших в результате обстрелов российскими оккупантами.

Впоследствии стало известно о том, что в столице повреждены десятки зданий из-за атаки РФ. В результате удара россиян в ночь на 24 мая более 40 локаций были частично или полностью разрушены.