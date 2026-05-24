Пошкодження Бортницької станції вiд обстрiлу: що кажуть в Київводоканалі (фото)

Моніторингові пабліки повідомляють, що внаслідок масованої атаки 24 травня була пошкоджена станція аерації в київському мікрорайоні Бортничі. Столичний водоканал говорить про роботу в штатному режимі.

Монітори вказують, що Бортницька станція відіграє "ключову роль у системі життєзабезпечення столиці". Про це йдеться в повідомленні групи "єРадар".

"Ураження або знищення даного обʼєкту може мати катастрофічні наслідки, як для жителів столиці так і для довкілля, оскільки це єдина велика станція очищення стічних вод столиці та частини населених пунктів Київської області. Через неї проходять практично всі каналізаційні стоки міста", — йдеться в тексті.

Монітори радять підписникам тримати постійний запас питної та технічної води. У пабліку переконані, що РФ фактично розпочала удари по обʼєктам водопостачання, про яке раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Реакція Київводоканалу

Представники водоканалу столиці не вказують про наслідки атаки ЗС РФ на столицю вночі проти 24 травня. Там додають, що всі об'єкти компанії працюють "в штатному режимі".

У Київводоканалі говорять про продовження штатної роботи

"Усі об’єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких порушень у їхній роботі наразі немає, водопостачання міста здійснюється в повному обсязі", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що Київ пережив одну з наймасованіших атак РФ. Наразі повідомляється про понад 100 постраждалих унаслідок обстрілу російськими окупантами.

Згодом стало відомо про те, що у столиці пощкоджено десятки будівель через атаку РФ. Унаслідок удару росіян в ніч проти 24 травня понад 40 локацій були частково чи повністю зруйновані.