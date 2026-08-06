5 днів до кризи: скільки Київ зможе протриматися без води та каналізації після удару по Бортницькій станції

Бортницька станція аерації — єдина очисна споруда Києва, від якої залежить водопостачання половини України. Після нічного обстрілу в мережі з’явилася інформація про її пошкодження, але Генштаб спростував ці дані. Експерти пояснюють, чому повністю зруйнувати станцію неможливо, але чим небезпечний навіть частковий вихід з ладу та скільки протримається місто без води та каналізації.

Після останнього нічного обстрілу Києва в мережі з’явилася інформація про пошкодження Бортницької станції аерації (БСА). Як повідомив політтехнолог і діючий військовослужбовець ЗСУ Віктор Таран, це не перший удар по станції, яка є єдиною очисною спорудою Києва та прилеглих міст.

"Станцію важко знищити фізично, але ворог не намагається зруйнувати бетон. Достатньо відключити електропостачання на кілька діб — і біологічна очистка припиниться, а відновлення займе тижні", — зазначив політолог.

За словами Тарана, наслідки зупинки роботи станції дуже сумні. У Києві каналізація працює самопливом, тому припинення прийому стоків призведе до підтоплення підвалів і нижніх поверхів. Крім того, неочищені стоки потраплять у Дніпро, що негативно позначиться на водопостачанні Черкас, Кременчука, Дніпра, Запоріжжя, Херсона та частини Донецької й Харківської областей. Виникне ризик зараження такими інфекційними захворюваннями, як гепатит А, дизентерія та кишкові інфекції.

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Окрема проблема — мулові поля з осадом, що накопичився ще за радянських часів. Це екологічна бомба поруч із житловими кварталами.

"Станцію швидко не замінити — така інфраструктура проектується десятиліттями. Росіяни перейшли до знищення наступного рівня життєзабезпечення, розраховуючи не на військовий ефект, а на гуманітарну кризу та витіснення населення", — зазначив політолог.

Як зазначає експерт, необхідно будувати укриття для обладнання, встановлювати автономні генератори із запасом палива, розсіяти ремонтний резерв та забезпечити пріоритетний захист ППО. Але жодна країна не здатна захистити всі об’єкти, тому необхідно завдавати симетричних ударів по пускових установках, виробництву та логістиці ракет на території супротивника.

"Станцію справді нелегко вивести з ладу з першого чи другого разу. Навіть з третього чи п’ятого. Але так не може тривати нескінченно. І будувати оборону на надії, що наступного разу знову не влучать, — це найгірший із можливих планів", — повідомив Таран.

Однак до вечора представник Генштабу ЗСУ Дмитро Ліховий спростував інформацію про нічний удар по Бортницькій станції аерації в Києві.

"Інформація про сьогоднішнє нічне пошкодження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності. Колись таке може статися. Ми теж не застраховані від цього. Але на даний момент — це фейк", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Але якщо сам представник Генштабу не виключає, що колись може відбутися удар по станції аерації, варто усвідомити, наскільки серйозно це позначиться на житті мешканців столиці та околиць. Адже крім цього, столиця може залишитися й без води.

Зруйнувати БСА неможливо, можна лише пошкодити

Безумовно, Бортницька станція аерації — це, по суті, єдина очисна споруда міста Києва та прилеглих міст. Якщо вона зупиниться, Дніпро стане набагато бруднішим, ніж зараз. Усі неочищені стоки потраплять у Дніпро. Це стане екологічною катастрофою в пониззі Дніпра, вважає економіст, голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Але стоки Києва — це не хімічні реагенти, а біологічні відходи.

"Екологічна катастрофа сталася б, якби у води Дніпра потрапив якийсь важкий елемент, важкий реагент, хімічні сполуки — наприклад, бензин чи мазут утворили б плівку. Дніпро сильно цвіте, тому що у воді багато фосфору. Фосфор не вимивається очисними спорудами і є хорошим кормом для водоростей. Якщо не вимивати фосфор із відходів життєдіяльності, ми активно удобрюємо зелену поросль на Дніпрі. В принципі це біологічні відходи, які б неприємно пахли, у воді не можна було б купатися, і потрібно було б вживати заходів, щоб на цій біології не почалися епідемії. Адже це не тільки поживна речовина для водоростей, а й для бактерій", — зазначив у коментарі Фокусу економіст.

За словами експерта у сфері житлово-комунального господарства Олега Попенка, повністю знищити Бортницьку станцію аерації неможливо. Станція займає величезну територію, і її основні елементи — каналізаційно-насосні станції, підстанції, відстійники та аеротенки — розташовані на значній відстані один від одного. Саме тому фізично зруйнувати всю станцію вкрай складно. Але це не означає, що вона невразлива — обстріли можливі, і вони вже відбувалися.

"Часткове виведення станції з ладу можливе, але повне зупинення малоймовірне. Водночас, якщо такий сценарій все ж реалізується, відновлення займе не тижні, а місяці — залежно від масштабів руйнувань, це може тривати від півроку до року. На території станції розташовані десятки басейнів і насосних станцій, і кожне пошкодження вимагатиме тривалого ремонту", — зазначає у коментарі Фокусу Олег Попенко.

Головна вразливість станції — залежність від електроенергії, підкреслює експерт. Якщо подача електроенергії буде порушена, технологічний процес очищення зупиниться. У міській адміністрації усвідомлюють цю загрозу: на резервні джерела живлення для водоканалу, включаючи Бортницьку станцію, було виділено півмільйона гривень.

"Однак, наскільки мені відомо, обладнання досі не підключено й не синхронізовано з енергосистемою. А це означає, що ніхто не може гарантувати, що воно запрацює у критичний момент", — наголошує Попенко.

Без води та каналізації місто протримається не більше 5 днів

Окрема проблема — стан мереж водоканалу. За словами Попенка, протяжність каналізаційних труб у Києві становить близько 3000 кілометрів, і їхній технічний стан оцінюється як вкрай незадовільний. Перепади тиску та нестабільність подачі електроенергії призводять до постійних проривів, як це вже траплялося на Борщагівці. Система потребує масштабної модернізації, але нею ніхто системно не займається.

"Якщо водопостачання та каналізація в Києві повністю зупиняться, місто зможе протриматися без води та системи відведення стоків не більше трьох-п’яти днів. Бювети частково вирішать проблему з питною водою, але непрацююча каналізація створить серйозну епідемічну загрозу. У таких умовах поширення інфекцій стає майже неминучим", — констатує експерт.

При цьому ситуація в різних районах міста розвиватиметься по-різному. Десь система протримається три дні, десь — п’ять-сім, вважає фахівець із житлово-комунального господарства. У Києві налічується близько 400–500 будинків, підключених до водопостачання за тимчасовою схемою, без належних технічних умов. Такі будинки випадають із системи майже відразу при будь-яких перебоях. Це означає, що навіть за звичайного навантаження на перших поверхах цих будівель можуть виникати підтоплення стічними водами. Подібна ситуація характерна, зокрема, для району житлового комплексу "Патріотика" на Лівому березі.

"Отже, єдиного сценарію для всього Києва не існує. Місто може зіткнутися з різними рівнями проблем залежно від місцезнаходження. І хоча підготовка триває, до найгіршого варіанту розвитку подій ніхто не готовий. Питання лише в тому, який із районів опиниться в зоні ризику в першу чергу", — зазначає Попенко.

У будь-якому разі, як зазначають експерти, у столиці є бювети, і можна організувати доставку води. Проблеми, якщо й виникнуть, то лише з каналізацією.

Раніше моніторингові групи повідомляли, що внаслідок масованої атаки 24 травня було пошкоджено станцію аерації в київському мікрорайоні Бортничі. Столичний водоканал цю інформацію не підтвердив.

Як ми вже писали раніше, відключення електроенергії, зупинка насосних станцій та пошкодження критичної інфраструктури можуть залишити українські міста не лише без електроенергії, а й без води. Експерти попереджають: у разі масштабних ударів проблеми можуть виникнути навіть там, де водоканали вважалися підготовленими.