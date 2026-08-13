Киев готовят к эвакуации: кого могут переселить из холодных квартир зимой 2026–2027

Киев готовится к "самой сложной" зиме: власти восстанавливают повреждённые ТЭЦ, строят когенерационные установки и готовят пункты обогрева. Но главная проблема — люди. Одинокие пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми, которые не смогут пережить холода без помощи, могут оказаться в зоне риска. Как столица планирует эвакуацию маломобильных граждан — в материале Фокуса.

В Киеве составляют списки одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью и семей с детьми-инвалидами, которых могут временно переселить в случае длительного отсутствия теплоснабжения из-за российских обстрелов. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Объявления уже расклеивают на домах в различных районах столицы. В частности, в Голосеевском районе сообщают, что в случае длительного отключения теплоснабжения будет организовано временное переселение для тех, кто нуждается в помощи. Работа ведётся во всех районах Киева. Городские власти намерены установить прямой контакт с потенциально уязвимыми жителями и выяснить, есть ли у них альтернативное жильё, куда они смогут переехать в случае чрезвычайной ситуации.

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В то же время городские власти определяют места, куда людей смогут переселить в случае длительного отсутствия отопления. Окончательные списки мест для временного проживания ещё составляются. По словам Хонды, различные категории населения рассматриваются отдельно, поскольку разместить всех людей в одном месте невозможно.

Мэрия обещает закончить ремонты и установить резервное отопление до нового года

Мэр Киева Виталий Кличко на последнем заседании СНБО сообщил, что первоочередная задача для старта отопительного сезона — восстановление повреждённых энергообъектов. На сегодня уровень выполнения работ — 65%, ведь масштабы разрушений после обстрелов были колоссальны. Тем не менее, к началу отопительного сезона необходимый план работ собираются выполнить, заверил Кличко. В частности, установить инженерно-техническую защиту II уровня. Общая стоимость мероприятий — 6,6 млрд грн. Город самостоятельно выполняет работы на 16 элементах. Средний процент выполнения — 66%. Агентство восстановления выполняет работы на 26 элементах.

"Также мы увеличиваем парк мобильных котельных и генераторов — как силами города, так и при помощи государства. По поручению правительства столице уже передают 12 котельных и 10 мощных генераторов. Увеличиваем количество опорных пунктов обогрева, отдельно разработан план действий городских служб для помощи маломобильным группам киевлян", – отметил Кличко.

Что касается когенерации, город выполняет эти мероприятия самостоятельно, подчёркивает мэр. План до конца года — 200 МВт. Оборудование завезено и монтируется. Около 57,6 МВт электроэнергии уже поступает в общую сеть страны.

Создание резервного питания водоснабжения также не предусматривает государственного финансирования. Из запланированных 40 МВт построили 3 дизельные электростанции мощностью 16,7 МВт, до конца года планируют завершить все мощности.

"Наиболее сложной частью Плана устойчивости является построение системы резервного теплоснабжения. В масштабах Киева только замещение ТЭЦ — это 2,1 ГВт. Исходя из пропорции 50/50, город законтрактовал оборудование и начал работы на объектах общей мощностью более 1000 МВт. Агентство восстановления работает над объектами мощностью 564 МВт", — отметил мэр.

Иными словами, к началу сезона власти рассчитывают восстановить основные повреждённые объекты, а параллельно строят резервную систему, значительная часть которой, судя по всему, будет достраиваться уже после начала сезона. Одно радует: работы уже идут, оборудование законтрактовано. Как вариант, успеют всё смонтировать и запустить до нового года.

Сколько людей придётся эвакуировать и куда?

Как объяснили Фокусу соцработники, проблема в том, что нужно заранее знать, кто нуждается в помощи, ведь часто бывает так, что люди не живут по месту прописки и их не могут навести социальные службы. Или же оформили пожизненную опеку на соседа или дальнего родственника, и в таком случае они проходят мимо внимания соцслужб. А если опекун окажется недобросовестным, к примеру, уедет из города, такие люди останутся один на один со своими проблемами. Сегодня людей, оставшихся без внимания соцслужб, достаточно много. Поэтому важно, чтобы информация о процедуре была максимально доступной.

Сколько уже поступило заявок, в соцслужбе столицы не говорят, ссылаясь на то, что только начали их принимать. Но уже в этом списке есть те, кто находится под патронатом соцработников.

По сути, как подчёркивают социологи, речь идёт о создании эвакуационного "социального лифта" для тех, кто не может позаботиться о себе самостоятельно, но пока это скорее каркас, который нужно наполнить жизнеспособными решениями.

"План на случай блэкаута ориентирован на три самые уязвимые группы: одиноких пожилых людей, маломобильных граждан и семьи с детьми с инвалидностью. Причина — прошлогодний опыт, когда выяснилось, что многие живут не по месту регистрации. В первую очередь это касается переселенцев, зарегистрированных в одном районе, а живущих в другом. Или же незнание, куда и к кому обращаться за помощью, как это сделать одинокому человеку с ограниченными возможностями. И это правильно, что власти столицы занялись этой проблемой заранее. Ведь нужно определиться, куда переселять людей и сколько их будет", — отмечает в комментарии Фокусу социолог Ирина Сердюк.

Пока в КГГА только решают, куда эвакуировать граждан. В январе этого года, когда из-за массированных ударов по энергетике в Киеве возникла критическая ситуация с теплоснабжением в разных районах города, в Деснянском районе власти провели экстренную эвакуацию маломобильных людей. 11 человек разместили в Киевском гериатрическом пансионате и пансионате ветеранов труда, потом смогли найти ещё места, всего 100.

Тогда эвакуацию организовывали Министерство социальной политики, Департамент социальной и ветеранской политики КГГА и районные администрации. Расходы покрывались за счёт государственного и городского бюджетов в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации. Будет ли в этом году государство участвовать или всё ляжет на плечи Киева, пока неизвестно.

"Сейчас районные администрации собирают заявки от нуждающихся, затем передадут их в КГГА. Теоретически подать заявку на эвакуацию в случае ЧП может любой житель столицы, но приоритет отдаётся маломобильным. Ожидается, что после утверждения перечней мест возможность переезда предложат людям индивидуально. Точнее, хотелось бы, чтобы так и было. Ведь только в январе этого года около 600 тысяч киевлян выехали из города самостоятельно после призыва мэра покинуть столицу, если есть такая возможность. А кто не смог этого сделать по разным причинам, к примеру, из-за отсутствия денег или работы, те остались в холодных квартирах, некоторые — с неработающей канализацией и водоотведением", — подчёркивает социолог.

Пока очевидно одно: понимая масштаб катастрофы предстоящего отопительного сезона, власти пытаются создать "запасной аэродром", но насколько эффективно это сработает, покажет только зима.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали масштабный пакет из более чем 20 законопроектов, которые должны помочь стране пережить отопительный сезон — от создания запасов продуктов, медикаментов и топлива до запрета на отключение коммунальных услуг и стимулирования энергетической автономности.

Как считают эксперты, если водоснабжение и канализация в Киеве полностью остановятся, город сможет продержаться без воды и системы отведения стоков не более трёх-пяти дней.