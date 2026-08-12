Длительное отсутствие отопления в Киеве: кого могут переселить и куда обращаться

В Киеве составляют списки маломобильных жителей, которых могут временно переселить в случае длительного отсутствия теплоснабжения из-за российских обстрелов.

Об этом сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на заместителя председателя КГГА Марину Хонду.

Речь идет, прежде всего, об одиноких пожилых людях, людях с инвалидностью и семьях с детьми-инвалидами.

По словам Хонды, решение было принято с учетом опыта прошлой зимы. Тогда городские службы выяснили, что многие люди с ограниченной подвижностью фактически проживают не по месту регистрации.

Объявления уже расклеивают на домах в различных районах столицы. В частности, в Голосеевском районе сообщают, что в случае длительного отключения теплоснабжения будет организовано временное переселение для тех, кто нуждается в помощи.

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Объявления на домах в Киеве Фото: Економічна правда

В объявлении жителей просят заранее сообщить в Управление социальной и ветеранской политики Голосеевской РГА, если им требуется временное место для проживания. Также указаны телефоны управления: (044) 257-01-34 и (093) 668-37-12.

Отдельно указан номер Территориального центра социального обслуживания для обращений по вопросам социальных услуг — (044) 235-00-40.

Работа ведется во всех районах Киева. Городские власти намерены установить прямой контакт с потенциально уязвимыми жителями и выяснить, есть ли у них альтернативное жилье, куда они смогут переехать в случае чрезвычайной ситуации.

"Мы должны располагать всеми данными и понимать, сколько людей потенциально может нуждаться в помощи зимой", — отметила Хонда.

В то же время городские власти определяют места, куда людей смогут переселить в случае длительного отсутствия отопления. Окончательные списки мест для временного проживания еще составляются. По словам Хонды, различные категории населения рассматриваются отдельно, поскольку разместить всех людей в одном месте невозможно.

Напомним, накануне народный депутат Алексей Кучеренко призвал украинцев подготовить альтернативные источники отопления и запас дров на случай критических ситуаций зимой. Он отметил, что резервное отопление может понадобиться в течение отопительного сезона, в частности в населенных пунктах за пределами Киева.

В Верховной Раде зарегистрировано более 20 законопроектов, призванных подготовить Украину к сложному отопительному сезону 2026–2027 годов. Среди предложенных мер — создание запасов продуктов, медикаментов и топлива, укрепление энергонезависимости критически важной инфраструктуры и помощь населению в зимний период.

Эти инициативы также предусматривают мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг в холодное время года, государственную программу обеспечения населения дровами, льготы на приобретение резервных источников питания и формирование энергетических резервов общин.

Ранее секретарь СНБО Игорь Клименко заявил, что удары России по складам 5 августа свидетельствуют о том, что планы атак на украинскую энергосистему остаются в силе. Он предположил, что с приближением отопительного сезона такие удары могут усилиться, поэтому критическую инфраструктуру необходимо максимально защитить и обеспечить стабильную работу систем электро-, тепло- и водоснабжения.

Кроме того, премьер-министр Сергей Корецкий предупреждал о сложной зиме. По его словам, к началу отопительного сезона украинской энергетике необходимо привлечь ещё около 650 млн евро международной помощи.