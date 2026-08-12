Тривала відсутність тепла у Києві: кого можуть переселити та куди звертатись

У Києві формують списки маломобільних мешканців, яких можуть тимчасово переселити у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли.

Про це повідомила “Економічна правда” з посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду.

Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім’ї з дітьми з інвалідністю.

За словами Хонди, рішення ухвалили після досвіду минулої зими. Тоді міські служби з’ясували, що багато маломобільних людей фактично живуть не за місцем реєстрації.

Оголошення вже розміщують на будинках у різних районах столиці. Зокрема, в Голосіївському районі повідомляють, що у разі тривалого відключення теплопостачання буде організовано тимчасове переселення для тих, хто потребує допомоги.

Оголошення на будинках у Києві Фото: Економічна правда

В оголошенні мешканців просять заздалегідь повідомити Управління соціальної та ветеранської політики Голосіївської РДА, якщо їм потрібне тимчасове місце для перебування. Також вказані телефони управління: (044) 257-01-34 та (093) 668-37-12.

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Окремо зазначено номер Територіального центру соціального обслуговування для звернень щодо соціальних послуг — (044) 235-00-40.

Роботу проводять у всіх районах Києва. Місто хоче встановити прямий контакт із потенційно вразливими мешканцями та з’ясувати, чи мають вони альтернативне житло для переїзду у разі надзвичайної ситуації.

“Ми маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку”, — зазначила Хонда.

Водночас міська влада визначає місця, куди людей зможуть перемістити у разі тривалої відсутності тепла. Остаточні переліки місць для тимчасового проживання ще формують. За словами Хонди, різні категорії населення опрацьовують окремо, оскільки розмістити всіх людей в одному місці неможливо.

Нагадаємо, напередодні народний депутат Олексій Кучеренко закликав українців готувати альтернативні джерела опалення та запас дров на випадок критичних ситуацій взимку. Він зазначив, що резервне опалення може знадобитися під час опалювального сезону, зокрема в населених пунктах за межами Києва.

У Верховній Раді зареєстрували понад 20 законопроєктів, покликаних підготувати Україну до складного опалювального сезону 2026–2027 років. Серед запропонованих заходів — створення запасів продуктів, медикаментів і пального, посилення енергонезалежності критичної інфраструктури та допомога населенню взимку.

Ініціативи також передбачають мораторій на відключення житлово-комунальних послуг у холодний період, державну програму забезпечення людей дровами, пільги на купівлю резервних джерел живлення та формування енергетичних резервів громад.

Раніше секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що удари Росії по складах 5 серпня свідчать про збереження планів атак на українську енергосистему. Він припустив, що з наближенням опалювального сезону такі удари можуть посилитися, тому критичну інфраструктуру необхідно максимально захистити та забезпечити стабільну роботу систем електро-, тепло- і водопостачання.

Також прем’єр-міністр Сергій Корецький попереджав про складну зиму. За його словами, до початку опалювального сезону українській енергетиці необхідно залучити ще близько 650 млн євро міжнародної допомоги.