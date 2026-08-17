Графіки відключення газу: що чекає на Україну взимку і чому Одеса та Миколаїв у зоні ризику

Два тижні без світла, можливі обмеження постачання газу та ризик залишитися без води — такий сценарій зими 2026–2027 років не виключають експерти. Росія посилює удари по енергетичній інфраструктурі, а "Нафтогаз" повідомляє про 293 атаки з початку року. Опитані Фокусом експерти розділилися в думках: одні кажуть про реальність графіків відключення газу, інші вважають їх неможливими з технічних причин.

Офіцер ЗСУ Ярославський прогнозує, що цієї зими у великих містах України будуть відключення електроенергії тривалістю по два тижні.

"Росія не зупиниться, перемир’я не буде. Цієї зими у нас будуть локдауни тривалістю по два тижні. У Києві, Одесі, Харкові будуть такі локдауни, яких не було навіть цієї зими", — заявив Ярославський журналістам.

Експерти в галузі економіки та житлово-комунального господарства прогнозують це вже давно. А сам президент висловив побоювання, що взимку після обстрілів ми можемо залишитися не тільки без електрики, а й без води та каналізації.

Але якщо розглядати всю систему житлово-комунального господарства, то як не згадати й про газ. До того ж, як повідомила прес-служба "Нафтогазу", за останній тиждень Росія 13 разів завдавала ударів дронами та ракетами по об’єктах у різних регіонах країни. Під ударами, зокрема, опинилася видобувна інфраструктура. Зафіксовано серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Робота частини об’єктів зупинена, втрачено частину обсягів видобутку. А з початку 2026 року Росія 293 рази атакувала об’єкти "Групи Нафтогаз".

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Опитані Фокусом експерти розділилися в думках: одні не виключають, що цієї зими можливі не просто перебої з газопостачанням, а й навіть графіки відключень. Інші ж стверджують, що жодних графіків не буде, оскільки це складно зробити фізично, але ось знизити тиск у трубі — це можливо.

Не всі регіони цієї зими матимуть газ

З одного боку, як зазначає енергетичний експерт Юрій Корольчук, зараз у сховищах багато газу — вже понад 14 мільярдів кубометрів, а до листопада буде близько 15,5. Промисловість його майже не споживає, і навіть планують імпортувати газ, аргументуючи це можливими ударами по інфраструктурі. Але проблема в компресорах: якщо їх закрити, тиск впаде і передати певний обсяг газу на схід не вийде.

"Так само, як і з електроенергією — імпортували, але не могли передати необхідні обсяги навіть до Києва. З газом буде та сама історія. І якщо ситуація стане критичною, запровадять графіки — не за трьома-чотирма чергами, а, скоріше, за денними та нічними періодами. Технічно це може виглядати так: відключають магістральну трубу, і всі залишаються без газу. Але це ризиковано — люди можуть забути вимкнути конфорку. Тому до останнього намагатимуться підтримувати хоча б мінімальний тиск", — каже Фокусу Корольчук.

Загалом експерт зазначив, що розмови про графіки постачання газу ведуться ще з минулого року. Про те, що все підготовлено для обмеження поставок газу, а по суті — про графіки постачання, за його словами, заявляли заступники міністра енергетики.

"Система працює так: бачать обсяг видобутку газу — він може знижуватися в певні періоди. Бачать можливість видобутку газу з підземних сховищ — він теж може змінюватися. Бачать імпорт — є він чи ні. І в критичний момент задіюють резервний план скорочення споживання. Проблема компресорів. Вони качають газ. Деякі вже законсервовані або знизили потужність — вони були розраховані на десятки мільярдів кубометрів, а зараз таких обсягів немає. Це закрита інформація, але те, що минулого року Колесник про це заявив, свідчить про те, що ситуація серйозна", — вважає Корольчук.

Ще раніше, у 2024 році, в одному з інтерв’ю цю тему порушував інший чиновник. Він не говорив прямо, що будуть відключення, але дав зрозуміти, що такий варіант можливий. Фактично підготовка до цього велася вже з 2023 року, підкреслює експерт.

На думку Корольчука, найбільше постраждають ті, хто знаходиться далі по трубопроводу — наприклад, Одеська та Миколаївська області. У них буде знижений тиск, або газ можуть взагалі відключити. Технічно це виглядає так: відключили ділянку трубопроводу — і все. Усі, хто там мешкає, залишаються без газу. У першу чергу страждають віддалені села, потім — великі міста. З західними регіонами простіше — там є підземні сховища, газ подають звідти. Але питання перерозподілу вирішуватиме "Трансгаз" — хто отримає газ у потрібному обсязі, а де його перекриють.

"Зараз існує проблема з перебоями: удари по газовій інфраструктурі, зниження потоку та тиску. Взимку, коли настають холоди й споживання зростає, це стає ще критичнішим. Якщо не буде катастрофічних ударів по газовій інфраструктурі, газ у сховищах є — його достатньо. Зараз наносять удари по компресорних станціях і трубопроводах, але їх оперативно ремонтують. Самі свердловини не чіпають — їх складніше відновлювати. Але все може змінитися", — до таких висновків приходить експерт.

Графіків не буде, але можливі обмеження

Як підкреслює у коментарі Фокусу експерт у галузі енергетики Геннадій Рябцев, для побутових споживачів жодних графіків відключення газу немає і бути не може. А ось для підприємств можуть запроваджуватися ліміти. Існують алгоритми, за якими в першу чергу забезпечуються підприємства критичної інфраструктури та енергетичні компанії. Потім — решта споживачів. Якщо газу не вистачає, ліміти вводяться для тих, хто використовує його як сировину — насамперед для хімічних підприємств. Але це в найекстремальніших випадках.

До того ж, за словами Рябцева, для накопичення необхідних обсягів газу цілком достатньо внутрішнього видобутку. На випадок холодної зими, хоча ймовірність цього невелика — дві холодні зими поспіль не бувають, — оптимальний обсяг становить 14,6 мільярдів кубометрів. Цього нам достатньо. Якщо судити з поточних показників, план цілком можна виконати до 1 листопада, як і визначило уряд. Нам вистачає власного видобутку, щоб виконати завдання Кабінету Міністрів щодо накопичення газу.

І якщо Росія продовжуватиме наносити удари по енергетичній інфраструктурі, зокрема по газовидобутку та газотранспортній системі, нам потрібен так званий страховий запас — приблизно 10 % понад план. Це близько 1,5–2 мільярдів кубометрів, які бажано докупити, якщо випаде нагода і ціна буде прийнятною.

"Енергетикам для проходження опалювального сезону вистачить 3,5–4 мільярдів кубометрів газу. Населенню потрібно ще менше — близько 1–2 мільярдів для тих, хто має централізоване газопостачання. Тому цих обсягів вистачить з надлишком. Однак для промисловості, у разі ударів по газотранспортній системі, газорозподілу чи видобутку, можуть запроваджуватися ліміти на час, необхідний для відновлення мережі. Найімовірніше, Корольчук мав на увазі саме ліміти, а не відключення. "Стабілізаційних графіків щодо газу бути не може через особливості безпеки", — підкреслює експерт.

Згідно з процедурами, що діють ще з радянських часів, у разі аварійного припинення подачі газу в багатоквартирному будинку для відновлення подачі потрібно переконатися, що у всіх мешканців закриті газові крани. Якщо цього не зробити і пустити газ, можливий вибух. Але до багатьох квартир у нас немає доступу — люди виїхали, ключі нікому не залишили. Тому жодних графіків, подібних до електричних, не буде.

"Аварійні відключення можливі, але відновити газопостачання простіше, ніж відновити високовольтні електромережі. Там використовується специфічне обладнання, а тут — звичайні компресори, яких випускається багато. Замінити компресор або трубу нескладно. Головне — забезпечити герметичність системи, щоб газ ніде не витікав", — зазначає Рябцев.

Зниження тиску в трубі також є можливим варіантом, але це стосується переважно прифронтових районів, а не всієї території України.

"Найважча зима в історії України" — саме так українців уже влітку попереджають про майбутній опалювальний сезон. Але на п’ятий рік повномасштабної війни така риторика звучить особливо дивно: країна вже пережила блекаути, удари по ТЕЦ, холодні квартири та тривалі відключення, а тактика Росії давно відома. Про ризики говорять представники влади, політики, військові волонтери та експерти в галузі енергетики.

Водночас експерти вважають, що в разі ударів по системах водопостачання Київ протримається без води та каналізації до 5 днів, після чого людей доведеться евакуювати. У столиці вже складаються списки маломобільних людей, самотніх пенсіонерів та інвалідів для евакуації з Києва.