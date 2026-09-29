В Україні — відключення світла: у 5 областях вже немає електрики

29 вересня планових графіків відключень не прогнозують, однак у низці областей через наслідки російських атак залишаються локальні знеструмлення. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання.

В Україні 29 вересня через російські атаки на енергетичну інфраструктуру залишаються знеструмленими частина споживачів у п'яти областях. Водночас застосування планових обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується. За даними Укренерго, нові знеструмлення після обстрілів сталися у 5 областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Де 29 вересня немає світла

Наслідки російських атак продовжують впливати на електропостачання в кількох регіонах.

Частина споживачів залишається без електроенергії у:

Донецькій області; Харківській області; Сумській області; Житомирській області; Вінницькій області.

У Рівному та Сумах знеструмлення

У центральній частині Рівного сталося аварійне знеструмлення. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що енергетики працюють над поверненням електропостачання споживачам.

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"Аварійне знеструмлення сталося у центральній частині Рівного. Наразі енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електропостачання в оселі рівнян", — написав він.

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У частині Сум також зафіксували аварійне знеструмлення через збройну агресію РФ. "Сумиобленерго" повідомило про роботи з відновлення розподілу електроенергії.

Інформацію про причину відключення за конкретною адресою мешканці Сум можуть перевіряти в особистому кабінеті E-Svitlo та на сайті "Сумиобленерго" у розділі "Відключення".

Чи будуть графіки відключень 29 вересня

За інформацією Міненерго, застосування обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому в Укренерго радять стежити за повідомленнями свого оператора системи розподілу — обленерго.

Йдеться саме про можливі зміни в конкретних регіонах, оскільки аварійні ситуації після атак можуть виникати локально.

Споживання електроенергії знизилося

В Укренерго зазначили, що загальне споживання електроенергії має тенденцію до зниження.

Станом на ранок 29 вересня споживання було на 5% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня — понеділка, 28 вересня.

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Однією з причин стала ясна погода в усіх регіонах. Завдяки цьому побутові сонячні електростанції працюють ефективніше, відповідно зменшується обсяг електроенергії, який споживачі беруть із загальної мережі.

Водночас добовий максимум споживання 28 вересня припав на вечір. За рівнем він був таким самим, як максимум попереднього робочого дня — п'ятниці, 25 вересня.

Коли краще вмикати потужну техніку

Укренерго радить перенести використання потужних електроприладів на денні години — від 10:00 до 16:00, адже саме тоді, з урахуванням погодних умов, найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції.

Натомість споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію у вечірній період — від 17:00 до 22:00.

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