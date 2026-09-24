Може зникнути не лише світло: що буде з водою та каналізацією після ударів РФ

Блекаут зачепить більше, ніж квартири. Олег Попенко розповів, які міські системи залежать від електрики.

Росія б'є по енергетиці. В ніч проти 24 вересня ворожа армія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України. У низці областей уже виникли нові знеструмлення. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко пояснив Фокусу, чим пошкодження великих підстанцій може обернутися для українців та чому наслідки вийдуть далеко за межі проблем зі світлом.

Де немає світла

За інформацією "Укренерго", внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру станом на ранок 24 вересня є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

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В "Укренерго" зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочато там, де це дає змогу безпекова ситуація.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів", — заявили в НЕК "Укренерго".

Водночас компанія не уточнила, які саме енергетичні об'єкти були пошкоджені — підстанції, лінії електропередачі чи інше обладнання.

На тлі нічної атаки "Укренерго" також повідомляло, що планових обмежень споживання електроенергії по Україні 24 вересня не прогнозується, однак споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію від 10:00 до 22:00.

Зазначимо, що масована атака РФ була однією з найбільших за останній час. За даними Повітряних сил, Росія застосувала 282 ударні дрони та ракети, зокрема "Циркони" та балістичні ракети. Влучання зафіксували на 13 локаціях, ще на 10 місцях упали уламки.

Удари по підстанціях — це не лише про світло

Експерт Олег Попенко пояснив, що великі електричні підстанції магістральної мережі мають значно ширше значення, ніж забезпечення електроенергією окремого підприємства чи міста.

Олег Попенко , експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства.

Російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть мати наслідки далеко за межами перебоїв зі світлом. Пошкодження великих підстанцій, які забезпечують передавання електроенергії між регіонами, може вплинути на роботу водоканалів та інших об'єктів критичної інфраструктури.

За його словами, у такому разі йдеться про можливість забезпечувати електроенергією цілі регіони.

Експерт навів приклад великої підстанції, пошкодження якої раніше суттєво ускладнювало передавання електроенергії. За його словами, подібні об'єкти мають критичне значення для стабільності електропостачання регіонів.

Що буде з водою та водовідведенням

Саме у цій галузі удари по енергетичній інфраструктурі можуть безпосередньо відчути мешканці багатоповерхівок.

Водоканали залежать від електроенергії для роботи насосів, систем підготовки та подання води, а також обладнання, яке забезпечує водовідведення. Тому тривалі проблеми з електропостачанням можуть призвести до перебоїв не лише зі світлом, а й із водою та каналізацією.

Наразі немає підтверджених даних про пряме ураження російськими ударами конкретного водозабору, насосної станції, очисних споруд чи магістрального водогону 23–24 вересня, проте, за словами Попенка, ключове питання в такій ситуації постає у наявності резервного живлення.

"Тобто йдеться взагалі про наявність резервних джерел живлення, теплокомунального водоканалу. Для багатоквартирних будинків всюди повинні бути наявні резервні джерела живлення", — пояснив він.

Тож, потенційний ланцюжок наслідків може бути наступний:

пошкодження енергетичного об'єкта;

обмеження передавання електроенергії в регіон;

проблеми з живленням критичної інфраструктури;

перебої в роботі насосного обладнання;

проблеми з водопостачанням і водовідведенням.

Водночас це не означає, що після кожного пошкодження підстанції автоматично зникне вода. Все залежить від конкретної схеми електропостачання, резервних джерел живлення та масштабів пошкодження.

Відновлення може тривати тижнями

За словами експерта, відновити пошкоджену підстанцію можливо, однак терміни залежать від характеру та масштабу руйнувань.

"Чи можна відновити підстанцію? Можна. Ми це проходили за останні 4,5 роки, ми це багато разів проходили. Це була і осінь 2022, і 2023, і весна 2024 року, але швидкість ремонту залежатиме від кількості влучань та серйозності пошкоджень", — сказав Попенко.

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"Як швидко відновити? От тут вже питання влучань, питання кількості влучань і серйозності пошкодження", — зазначив він.

Попенко нагадав про випадки, коли відновлення великих енергетичних об'єктів тривало значно довше, ніж кілька днів.

"Тому в кожній ситуації я не можу вам сказати, от там відновиться все за день, за два. Мова може йти про те, що відновлення буде і тиждень, і два", — наголосив експерт.

За його словами, багато залежить також від того, наскільки захищений об'єкт і чи витримають споруди повторні удари.

Чи можливі тривалі відключення світла

Якщо пошкодження призведуть до суттєвого обмеження передавання електроенергії в регіон, споживачі можуть зіткнутися з тривалими відключеннями.

"А у випадку влучань, то мова йде про ті регіони, куди буде обмежена подача електроенергії, то мова може йти про певні довгострокові відключення, коли електроенергія в регіони буде подаватися по 4-6 годин. По-різному може бути", — пояснив Попенко.

Тобто у разі масштабного пошкодження енергетичної інфраструктури проблема полягатиме не в одноразовому відключенні на кілька годин, а в необхідності подавати електроенергію за обмеженим графіком протягом тривалого часу.

Експерт допускає і значно гірший сценарій.

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"Абсолютно непередбачувано може бути ситуація. Наприклад, якщо влучання будуть з повноцінним руйнуванням всіх робіт, взагалі цих підстанцій, то мова може йти про те, що в деяких регіонах взагалі світла не буде. І такі регіональні блекаути нас також можуть очікувати", — сказав він.

Які ризики для жителів України цього разу

Якщо пошкодження енергетичної інфраструктури вдасться швидко локалізувати та відновити живлення, на мешканців чекає локальне знеструмлення. У разі масштабного руйнування великих вузлів передавання електроенергії, на нас чекають:

триваліші відключення електроенергії;

обмеження роботи підприємств та об'єктів критичної інфраструктури;

перебої в роботі насосів водоканалів;

ризик тимчасових проблем із централізованим водопостачанням;

перебої у роботі систем водовідведення;

проблеми з опаленням, якщо його системи залежать від електроживлення;

необхідність використання резервних джерел живлення.

Як наголошує експерт, конкретні наслідки для кожного міста чи області залежать від того, який саме енергетичний об'єкт пошкоджено, його ролі в регіональній мережі, наявності резервних схем та масштабу руйнувань.

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Тягові підстанції — окрема загроза

В мережі також обговорюють загрозу ударів по тягових підстанціях на тлі інформації про можливі цілі майбутніх ударів по Києву та області. Про це, зокрема, йшлося у повідомленні Telegram-каналу "Николаевский Ванек" І хоча офіційного підтвердження, що саме ці об'єкти були пошкоджені під час останньої атаки, на момент написання матеріалу немає, слід зазначити, що тягові підстанції забезпечують електроенергією електрифіковану залізницю, тож якщо така інфраструктура виходить з ладу, це може ускладнити рух поїздів, спричинити затримки або зміну роботи окремих маршрутів. У разі масштабних пошкоджень проблеми можуть виникнути і з перевезенням вантажів, міськими сервісами, які залежать від електроживлення.

Тягові підстанції є ключовими об'єктами залізничної інфраструктури, які знижують напругу з магістральних ліній електропередач та подають струм у контактну мережу для руху електровозів

Вода може зникнути через зупинення насосів

Через те, що міські системи водопостачання використовують електричні насоси для подання та перекачування води, робота насосних систем може призупинитися. Особливо чутливими до тривалих відключень є багатоповерхові будинки, де для подання води також можуть використовуватися підкачувальні насоси.

Можливі проблеми і з водовідведенням

Каналізаційні насосні станції також потребують електроенергії для перекачування стічних вод до очисних споруд. Тривале знеструмлення може порушити їхню роботу, тому водоканалам потрібні резервні джерела живлення.

Саме на необхідності таких резервних джерел наголошує Олег Попенко. За його словами, питання стосується не лише водоканалів, а й загальної стійкості міської інфраструктури: "Тобто мова йде взагалі про наявність резервних джерел живлення, теплокомунального водоканалу. Для багатоквартирних будинків всюди повинна бути наявні резервні джерела живлення".

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Водночас важливо розділяти наслідки ударів по різних об'єктах. Пошкодження тягової підстанції насамперед загрожує роботі електрифікованої залізниці. А от пошкодження великих енергетичних підстанцій та іншої інфраструктури системи передавання електроенергії може позначитися на електропостачанні цілих регіонів — і вже через це створити проблеми для водопостачання, водовідведення та інших міських сервісів.

Нагадаємо, що станом на ранок 24 вересня офіційного підтвердження про пряме ураження конкретної підстанції, водоканалу або об'єкта водовідведення немає. Водночас відомо, що Росія третій тиждень б'є по дата-центрах. Через це звичні сервіси можуть не працювати по пів дня, тож варто мати при собі готівку й роздруковані документи.