Росія атакувала ферму на Харківщині: загинули шестеро людей, 12 працівників поранені

Унаслідок російського удару по фермі у селі Стара Гнилиця Харківської області загинули шестеро людей, ще 12 працівників підприємства отримали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед загиблих — двоє чоловіків і четверо жінок. Постраждалим надають медичну допомогу, екстрені служби продовжують працювати на місці атаки.

Спочатку було відомо про вісьмох поранених працівників ферми. Згодом кількість постраждалих зросла до 12.

За словами Синєгубова, російські війська також атакували Харківщину протягом минулої доби. Унаслідок цих ударів загинули шестеро людей, ще 10 отримали поранення.

За добу пошкоджень зазнали автомобілі, гаражі, електромережі та приватний будинок у різних районах області. Зокрема, у Чугуївському районі була пошкоджена ферма у Старій Гнилиці.

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Нагадаємо, вранці 18 вересня російські війська атакували приміський електропоїзд у Харківській області. Унаслідок удару дрона загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення.

Атака сталася на одній із залізничних станцій у Нововодолазькій громаді Харківського району. Після удару загорівся вагон, однак рятувальники оперативно загасили пожежу.

29 серпня російські війська завдали удару балістичною ракетою “Іскандер-М” по території в селі Наталине Харківської області, де проходив пам’ятний забіг “Шаную воїнів, біжу за Героїв України”.

Унаслідок атаки загинув 31-річний старший лейтенант поліції Олексій Загваздін, який був поліцейським офіцером громади. Також постраждали цивільні чоловік і жінка.

За даними прокуратури Харківської області, під час забігу загинули троє людей.