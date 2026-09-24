Россия атаковала ферму в Харьковской области: шесть человек погибли, 12 работников ранены

В результате российского удара по ферме в селе Старая Гнилица Харьковской области погибли шесть человек, ещё 12 работников предприятия получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Среди погибших — двое мужчин и четверо женщин. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, экстренные службы продолжают работать на месте нападения.

Сначала было известно о восьми раненых работниках фермы. Впоследствии число пострадавших возросло до 12.

По словам Синегубова, российские войска также наносили удары по Харьковской области за последние сутки. В результате этих ударов погибли шесть человек, ещё 10 получили ранения.

За сутки были повреждены автомобили, гаражи, электросети и частный дом в различных районах области. В частности, в Чугуевском районе была повреждена ферма в Старой Гнилице.

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Напомним, утром 18 сентября российские войска атаковали пригородный электропоезд в Харьковской области. В результате удара дрона погиб один человек, ещё восемь получили ранения.

Нападение произошло на одной из железнодорожных станций в Нововодолажской общине Харьковского района. После удара загорелся вагон, однако спасатели оперативно потушили пожар.

29 августа российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по территории в селе Наталино Харьковской области, где проходил памятный забег "Чту воинов, бегу за Героев Украины".

В результате нападения погиб 31-летний старший лейтенант полиции Алексей Загваздин, который работал полицейским в местной общине. Также пострадали двое гражданских лиц — мужчина и женщина.

По данным прокуратуры Харьковской области, во время забега погибли три человека.