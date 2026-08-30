Россия ударила баллистикой по памятному забегу в Харьковской области: погиб полицейский, есть раненые

Российские войска нанесли ракетный удар по селу в Харьковской области, где проходил памятный забег. Погиб полицейский, еще два человека получили ранения.

В субботу утром, 29 августа, в День памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, в селе Наталино Берестинского района проходил забег "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Россияне нанесли удар по территории, где проходило мероприятие, организованное Наталинской сельской военной администрацией, с применением баллистической ракеты "Искандер-М".

Рекламный плакат-объявление Фото: соцсети

В результате удара погиб сотрудник правоохранительных органов, получивший травму, не совместимую с жизнью также пострадали гражданские лица — мужчина и женщина.

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Старший лейтенант полиции Алексей Загваздин поступил на службу в Национальную полицию Украины в 2019 году, работал в подразделениях логистики, расследований и профилактики. Последним местом его службы стал сектор профилактики Берестинского РВП, где он исполнял обязанности полицейского офицера громады, сообщили в полиции.

Алексей Загваздин Фото: Национальная полиция

Наталинская СВА сообщила, что похороны 31-летнего офицера громады состоятся 30 августа на кладбище № 2 в селе Наталино. У мужчины остались жена, мать и сестра.

Погибший полицейский Фото: соцсети

Жена погибшего полицейского Виктория Загваздина рассказала в социальной сети, что ее муж вскоре должен был перевестись в стрелковый батальон.

"Мое сердце разбито. Я его очень любила", — сказала она.

По данным прокуратуры, во время забега в Харьковской области погибли три человека. Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая гибель людей, которая наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сообщение прокуратуры Харьковской области

Следствие проверит действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение мероприятия. В частности, будет установлено, должным ли образом должностные лица выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности участников, учли ли они сложившуюся ситуацию с безопасностью и были ли приняты все необходимые меры для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.

Напомним, 24 июля российские войска применили три баллистические ракеты для нанесения ударов по селу Капитановка Бучанского района, где в тот момент проходила выставка дронов.

В результате атаки погибли 12 человек, более 100 человек получили ранения.