12-я жертва: в больнице скончался еще один пострадавший от удара по выставке дронов

До 12 человек возросло количество жертв российской ракетной атаки по выставке дронов в Киевской области 24 июля.

В больнице скончался 20-летний парень, который получил тяжелые травмы. Врачи почти неделю боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком критичными, сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших.

Что известно об ударе

Россия нанесла ракетный удар по Киевской области около 11:00 24 июля. По информации Военно-воздушных сил, оккупанты применили три баллистические ракеты типа "Искандер" или С-400. В результате атаки сразу более 100 человек получили ранения.

По данным журналистов, ракеты попали в окрестностях села Капитановка Бучанского района, где в тот момент проходила выставка дронов, организованная ассоциацией "Армада". Сообщалось, что на мероприятии присутствовали около 300 участников.

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Начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что выставка оборонной продукции, среди посетителей которой были представители оборонной промышленности, проводилась на территории частного спортивного комплекса, а не на полигоне. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в сфере ответственности Сил обороны.

Офис генерального прокурора сообщал о задержании главного организатора выставки, которому предъявлено подозрение по данному делу. В результате Василия Гончарука поместили под стражу без права освобождения под залог.

После ракетного удара ассоциация "Армада" также впервые публично прокомментировала обстоятельства трагедии.

В настоящее время следствие устанавливает всех лиц, которые организовывали мероприятие, отвечали за безопасность и выдавали разрешения на его проведение. По словам прокурора, в деле могут появиться новые подозреваемые.

27 июля стало известно о смерти еще одного пострадавшего от атаки. В больнице скончался 18-летний юноша, студент Киевского профессионального колледжа электронных приборов Дмитрий Скобель.

В этот же день умер 66-летний дипломат Мальтийского ордена, который тоже был на выставке.

Известно, что среди погибших — начальница юридического отдела Секретариата УАРОР Екатерина Шалупня, руководительница Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Валентина Савицкая и бывший глава Центра "Альфа" СБУ Эдуард Сиренко, о смерти которого сообщили представители оборонного сектора и телеведущий Александр Мочанов.