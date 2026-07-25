От удара по выставке дронов погиб эксглава Центра "Альфа" СБУ: прошел Ирак, — соцсети

Бывший глава Центра "Альфа" СБУ Эдуард Сиренко погиб во время удара Российской Федерации по выставке дронов 24 июля, сообщили в сети. Спецподразделение пока не подтвердило гибель офицера, который воевал в горячих точках в составе украинского контингента. Среди прочих о гибели Сиренко написали представители оборонного сектора и телеведущий Александр Мовчан.

О гибели Эдуарда Сиренко стало известно вечером 24 июля из серии сообщений в сети. Об этом трагическом событии одним из первых сообщил экс-глава "Укрспецэкспорт" и бывший сотрудник Центра "Альфа" СБУ Сергей Бондарчук. Мовчан тем временем написал слова скорби и отметил, что "Нам тебя будет не хватать, брат". Кроме того, смерть Сиренко подтвердил журналист Станислав Речинский.

В лаконичном посте Речинского указано, что Сиренко погиб на выставке дронов, по которой россияне нанесли удар 24 июля. В течение нескольких часов под постом появилось почти 600 соболезнований. Среди прочих на трагическое событие отреагировал экс-командующий малой ПВО Павло Елизаров, военный Юрий Касьянов и другие.

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Удар по выставке дронов — Речинский о смерти Сиренко 24 июля Фото: Скриншот

В посте Бондарчука также указано, что мужчина погиб на полигоне.

"R.I.P. Сегодня на учебном полигоне погиб близкий товарищ. Соболезнования семье. Эдик был светлым человеком", — говорится в посте.

Удар по выставке дронов — Бондачук о смерти Сиренко 24 июля Фото: Скриншот

Молчанов опубликовал серию фотографий и даже видео с Эдуардом Сиренко. Журналист и телеведущий указал год рождения погибшего — 1966 — и написал, что будет скучать по другу.

Эдуард Валентинович Сиренко — украинский спецназовец, о котором 10 лет назад рассказали на портале "Украинского союза ветеранов". Указано, что он был главой Центра спецопераций по борьбе с терроризмом "Альфа" СБУ. В 2018 году Сиренко вместе с десятью другими спецназовцами вылетел в Ирак для охраны украинского посольства. Отмечается, что в Ираке было опасно, поскольку в течение года в Багдаде сменилось 10 начальников полиции, которые гибли один за другим.

На странице в Facebook Эдуарда Сиренко, которого отметил Сергей Бондарчук, последнее сообщение датировано 2018 годом. Судя по фотографиям в сети, он интересовался мотоциклами и оружием.

Удар по выставке дронов — информация об Эдуарде Сиренко Фото: Скриншот

Нападение на выставку дронов — что известно о погибших

24–25 июля офис генерального прокурора сообщил, что в результате удара по выставке дронов погибли 10 человек. На сегодняшний день имеются данные о четырёх погибших. Одному из погибших — 19 лет: имя неизвестно. Вторая жертва — руководительница Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины (УГО) Валентина Савицкая. Третий погибший — сотрудник польской оборонной компании, имя которого также неизвестно. Четвертый — Эдуард Сиренко, о гибели которого стало известно из сети.

Что известно о нападении на выставку дронов 24 июля

Отметим, что Фокус писал об ударе по выставке дронов 24 июля. Утром поступили сообщения о баллистическом ударе по Киеву и Киевской области. Позже представители оборонных компаний, президент Владимир Зеленский и Киевская военная администрация подтвердили попадание ракет РФ по объекту, где находились сотни людей. Органы прокуратуры сообщили о гибели 10 человек и ранении около 100: главного организатора выставки уже задержали и вручили ему уведомление о подозрении.

Напоминаем, что 25 июля медиа "Оборонка" опубликовал расследование об ударе по выставке дронов, которую, как предполагается, организовала ассоциация "Армада".