Один въезд и лес как укрытие: очевидцы рассказали об ударе по выставке под Киевом, — расследование

Во время удара по выставке дронов на площадке собрались сотни представителей оборонной промышленности, которым после прилета пришлось бежать в лес без связи и координации, установили расследователи. Машины скорой помощи и пожарные создали пробку на единственном въезде. Что рассказали очевидцы, попавшие под удар России по выставке оружия 24 июля?

Людей собрала ассоциация "Армада", представители которой пока не дали комментариев журналистам, говорится в материале СМИ "Оборонка". СМИ опросили участников мероприятия и представителей оборонной промышленности. Очевидцы рассказали о ряде недостатков в организации, которые привели к трагедии. Оружейники — о необходимости проведения таких мероприятий для налаживания горизонтальных связей и развития отрасли, но с усиленной и обновленной системой безопасности.

В расследовании рассказали как о подготовке к мероприятию, так и о том, как всё происходило 24 июля до и после удара баллистическими ракетами ВС РФ. Прежде всего выяснилось, что организатором выставки была ассоциация "Армада", членами которой являются авторитетные производители оружия, например, Vyriy Industries, TAF Industries и другие. Украинский совет оружейников к проведению мероприятия не имеет отношения. Тема выставки — технологии защиты критической инфраструктуры с помощью дронов, средств РЭБ и т. д.

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СМИ опросили участников и установили, что информация о мероприятии не публиковалась в открытом доступе, но, вероятно, распространялась в закрытых сообществах оружейников. Кроме того, как минимум одно приглашение получила редакция "Оборонки", то есть журналисты. В сообществах разместили презентацию выставки, но в ней действительно не было указано место проведения: были только дата и тема. Впрочем, по оценке расследователей, в презентации было достаточно данных, чтобы россияне поняли масштабность мероприятия.

"Удар по выставке дронов" — афиша мероприятия ассоциации "Армада" 24 июля Фото: Скриншот

"Наличие российских шпионов в профильных милтек-сообществах — давно не новость для отрасли, и об этом часто предупреждают их администраторы", — говорится в части материала.

Удар по выставке дронов — подробности

Следующая часть расследования посвящена событиям на месте до и после удара ВС РФ 24 июля. Журналисты отметили, что у организаторов были проблемы как с "конспирацией", так и с безопасностью. В качестве укрытия предлагался первый этаж какого-то здания. При этом удар произошел внезапно, поскольку Военно-воздушные силы не успели подать сигнал тревоги. После первого взрыва люди начали бежать, причём не в укрытие, а в лес: затем блуждали без связи, ища коллег. Очевидцы также сообщили, что, по их ощущениям, было три удара, тогда как Воздушное командование говорит о двух. Еще одна особенность — взрыв, вероятно, произошел в воздухе, поскольку поражающие элементы прошивали объекты сверху вниз: таким образом россияне хотели нанести максимальный ущерб.

На месте происшествия не было скорой помощи, сообщили журналисты-расследователи. Из-за этого первых раненых спасали с помощью турникетов, которые были при себе у некоторых участников. В материале отмечается, что если бы не эти турникеты, то погибших было бы значительно больше, чем 10. Еще один тезис касался транспортного вопроса. Выяснилось, что на локацию можно было добраться только по одной дороге. После удара туда приехали пожарные машины и машины скорой помощи: спецмашины спасателей заблокировали единственный въезд, и поэтому врачи не могли добраться до пострадавших, говорится в материале.

Удар по выставке дронов — скорость в точке попадания 24 июля Фото: ГСЧС

"Полиция, которая прибыла на место, вообще не в курсе, что здесь происходит. Пожарные машины заблокировали всю дорогу, и скорая помощь не могла проехать из-за них. Поляки, которые были на мероприятии, первыми начали вывозить раненых на своей машине к дороге", — рассказала одна из участниц Юлия.

СМИ пообщалось с другими оружейниками, чтобы понять, стоит ли в условиях войны проводить такие мероприятия. По мнению некоторых собеседников, такие мероприятия необходимы, поскольку украинским производителям нужны контакты для дальнейшего развития. Также были озвучены предложения о том, как сделать так, чтобы подобных трагедий не происходило: следует максимально усилить меры безопасности. В качестве примера привели другие уже состоявшиеся мероприятия, когда привлекали СБУ, разведку, Минобороны, следили за действиями участников, которые должны были выключать телефоны, за действиями журналистов, чтобы не было фото и видео с локаций и т. д.

Удар по выставке дронов — разрушения в точке попадания 24 июля Фото: ГСЧС

Расследователи сообщили, что обращались в ассоциацию "Армада" за комментариями, но ответа не получили.

Отметим, что Фокус писал об ударе по выставке оружия, который произошел днем 24 июля. Киевляне услышали около 10 взрывов без сигнала тревоги, а представитель оружейной компании сообщил об атаке на публичное мероприятие, в котором участвовали сотни человек. Президент Зеленский подтвердил удар по Киевской области, а военная администрация уточнила, что это произошло в Бучанском районе: погибли 10 человек и около 100 получили ранения.

Напоминаем, что вечером 24 июля в сети появились новые кадры с места удара по выставке дронов под Киевом.