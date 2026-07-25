Один в'їзд та ліс як укриття: очевидці розповіли про удар по виставці під Києвом, — розслідування

Під час удару по виставці дронів на майданчику зібрались сотні представників збройної індустрії, яким після прильотів довелось тікати в ліс без зв'язку та координації, ідеться у розслідування. Машини швидких та пожежники створили корок на єдиному в'їзді. Що розповіли очевидці, які потрапили під удар Росії по виставці зброї 24 липня?

Людей зібрала асоціація "Армада", представники якої поки не дали коментарів журналістам, ідеться у матеріалі медіа "Оборонка". Медіа опитали учасників заходу та представників збройної індустрії. Очевидці розповіли про низку недоліків в організації, які призвели до трагедії. Зброярі — про необхідність проведення таких зібрань для налагодження горизонтальних зв'язків та розвитку індустрії, але з посиленою та оновленою системою безпеки.

У розслідуванні розповіли як про підготовку до заходу, так і про те, як все відбувалось 24 липня до та після удару балістичних ракет ЗС РФ. Найперше з'ясувалось, що організатором виставки була асоціація "Армада", членами якої є авторитетні виробники зброї, наприклад, Vyriy Industries, TAF industries та інші. До проведення заходу не причетна Українська рада зброярів. Тема виставки — технології захисту критичної інфраструктури за допомогою дронів, РЕБів тощо.

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Медіа опитало учасників та встановило, що інформацію про захід не публікували у відкритому доступі, але, ймовірно, поширювали у закритих спільнотах зброярів. Крім того, мінімум одне запрошення отримала редакція "Оборонки", тобто журналісти. У спільнотах розмістили презентацію виставки, але у ній справді не було вказано локацію: була лише дата та тема. Втім, за оцінкою розслідувачів, у презентації було достатньо даних, щоб росіяни зрозуміли масштабність заходу.

Удар по виставці дронів — афіша заходу асоціації "Армада" 24 липня Фото: Скриншот

"Наявність російських шпигунів у профільних мілтек-спільнотах – давно не новина для галузі, і про це часто попереджають їхні адміністратори", — ідеться у матеріалі у частині.

Удар по виставці дронів — деталі

Наступна частина розслідування присвячена подіям на локації до та після удару ЗС РФ 24 липня. Журналісти зауважили, що організатори мали проблему як з "конспірацією", так і з безпекою. Як укриття пропонувався перший поверх якоїсь будівлі. При цьому приліт відбувся раптово, оскільки Повітряні сили не встигли подати сигнал тривоги. Після першого вибуху люди почали тікати, при чому не в укриття, а в ліс: потім блукали без зв'язку, шукаючи колег. Очевидці також повідомили, що за їхніми відчуттями було три прильоти, тоді як Повітряне командування говорить про два. Ще одна особливість — вибух, ймовірно, відбувся у повітрі, оскільки вражаючі елементи прошивали об'єкти згори донизу: таким чином росіяни хотіли завдати найбільшої шкоди.

На локації не було швидких, написали розслідувачі. Через це перших поранених рятували турнікетами, які мали при собі деякі учасники. У матеріалі зауважується, якби не ці турнікети, то загиблих було б значно більше, ніж 10. Ще одна теза стосувалась транспортного питання. З'ясувалось, що на локацію можна було дістатись однією дорогою. Після прильоту на місце подій прибули машини пожежників та швидкі: спецмашини рятувальників заблокували єдиний в'їзд і тому лікарі не могли дістатись до потерпілих, ідеться у матеріалі.

Удар по виставці дронів — швидкі у точці влучання 24 липня Фото: ДСНС

"Поліція, яка приїжджала на місце, взагалі не в курсі, що тут і до чого. Пожежні авто заполонили всю дорогу, і швидкі не могли проїхати через них. Поляки, що були на заході, почали перші вивозити на своєму НРК поранених до дороги", — розповіла одна з учасниць Юлія.

Медіа поспілкувалось з іншими зброярами, щоб зрозуміти, чи варто в умовах війни проводити такі івенти. На думку деяких співрозмовників, такі івенти потрібні, оскільки українським виробникам потрібні контакти для подальшого розвитку. Також озвучили пропозиції, як зробити, щоб таких трагедій не було: слід максимізувати заходи безпеки. Як приклад, навели інші заходи, які вже відбулись: долучали СБУ, розвідку, Міноборони, стежили за діями учасників, які мали вимикати телефони, за діями журналістів, щоб не було фото та відео з локацій тощо.

Удар по виставці дронів — руйнування у точці влучання 24 липня Фото: ДСНС

Розслідувачі повідомили, що звертались до асоціації "Армада" за коментарями, але відповіді не було.

Зазначимо, Фокус писав про удар по виставці зброї, який стався вдень 24 липня. Кияни почули близько 10 вибухів без сигналу тривоги, а представник збройної компанії повідомив про атаку на публічний захід з сотнями учасників. Президент Зеленський підтвердив удар по Київщині, а військова адміністрація уточнила, що це сталось у Бучанському районі: загинуло 10 людей і близько 100 отримали поранення.

Нагадуємо, увечері 24 липня у мережі з'явились нові кадри з точки удару по виставці дронів під Києвом.