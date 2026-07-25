Від удару по виставці дронів загинув ексглава Центру "Альфа" СБУ: пройшов Ірак, — соцмережі

Ексглава Центру "Альфа" СБУ Едуард Сіренко загинув під час удару Російської Федерації по виставці дронів 24 липня, повідомили у мережі. Спецпідрозділ поки не підтвердив смерть офіцера, який воював у гарячих точках у складі українського контингенту. Серед інших, про смерть Сіренка написали представники оборонного сектору та телеведучий Олександр Мовчан.

Про загибель Едуарда Сіренка стало відомо увечері 24 липня з серії повідомлень у мережі. Про трагічну подію одним з перших повідомив ексглава "Укрспецекспорт" та колишній співробітник Центру "Альфа" СБУ Сергій Бондарчук. Мовчан тим часом написав слова скорботи та зауважив, що "Нам тебе буде не вистачати, бро". Крім того, смерть Сіренка підтвердив журналіст Станіслав Речинський.

У лаконічному дописі Речинського вказано, що Сіренко загинув на виставці дронів, по якій росіяни вдарили 24 липня. Протягом кількох годин під дописом з'явилось майже скорботних 600 реакцій. Серед інших, на трагічну подію відреагував екскомандувач малою ППО Павло Єлізаров, військовий Юрій Касьянов та інші.

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Удар по виставці дронів — Речинський про смерть Сіренка 24 липня Фото: Скриншот

У дописі Бондарчука також вказано, що чоловік загинув на полігоні.

"R.I.P. Сьогодні на звітному полігоні загинув близький товариш. Співчуття родині. Едік був світлою людиною", — ідеться у дописі.

Удар по виставці дронів — Бондачук про смерть Сіренка 24 липня Фото: Скриншот

Молчанов опублікував серію фото і навіть відео з Едуардом Сіренком. Журналіст та телеведучий вказав рік народження загиблого — 1966, та написав, що сумуватиме за другом.

Едуард Валентинович Сіренко — український спецпризначенець, про якого 10 років тому розповіли на порталі "Української спілки ветеранів". Вказано, що він був главою Центру спецоперацій боротьби з тероризмом "Альфа" СБУ. У 2018 році Сіренко разом з іншими десятьма спецпризначенцями відлітав в Ірак для охорони українського посольства. Зауважується, що в Іраку було небезпечно, оскільки протягом року в Багдаді змінилось 10 начальників поліції, які гинули один за одним.

На сторінці Facebook Едуарда Сіренка, який тегнув Сергій Бондарчук, останній допис датований 2018 роком. По фото у мережі бачимо, що він цікавився мотоциклами та зброєю.

Удар по виставці дронів — інформація про Едуарда Сіренка Фото: Скриншот

Удар по виставці дронів — що відомо про загиблих

24-25 липня офіс генерального прокурора повідомив, що від удару по виставці дронів загинуло 10 людей. На сьогодні є дані про чотирьох осіб. Одному загиблому — 19 років: ім'я не відоме. Друга загибла — керівниця Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України (УДО) Валентина Савіцька. Третій загиблий — працівник польської оборонної компанії, ім'я якого також не відоме. Четвертий — Едуард Сіренко, про загибель якого стало відомо з мережі.

Що відомо про удар по виставці дронів 24 липня

Зазначимо, Фокус писав про удар по виставці дронів 24 липня. Зранку повідомили про балістичний удар по Києву та Київській області. Згодом представники збройних компаній, президент Володимир Зеленський, Київська військова адміністрація підтвердили влучання ракет РФ по локації за сотнями людей. Органи прокуратури повідомили про загибель 10 осіб та поранення близько 100: головного організатора виставки вже затримали та вручили підозру.

Нагадуємо, 25 липня з'явилось розслідування медіа "Оборонка" щодо удару по виставці дронів, яку, як підозрюють, організувала асоціація "Армада".