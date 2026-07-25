Удар по виставці дронів: прокуратура затримала організаторів (фото)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання організаторів виставки дронів, по якій росіяни вдарили о 11:20 24 липня. Виставку організувала збройна асоціація: правоохоронці не вказали назву, але медіа "Оборонка" написало, що це асоціація виробників дронів "Армада".

Організатори виставки дронів — одна зі збройних асоціацій, яка кілька сотень людей зібрала на локації під Києвом, у межах досяжності РФ, встановила прокуратура. Кравченко підтвердив загибель 10 людей та вказав, що наймолодшому — 19 років. Крім того, від російського удару по локації отримали поранення понад сотню осіб і зруйновано десятки будинків.

"Війна не пробачає безвідповідальності. За цим ударом стоїть Росія. Але слідство також встановлює обставини, які могли збільшити масштаби цієї трагедії", — ідеться у дописі генерального прокурора.

Кравченко навів перші дані слідства щодо обставини трагедії. З'ясувалось, що у виставці дронів брали участь близько 300 людей. На території справді було укриття, але його площа — 34 кв. м: тобто заздалегідь було ясно, що усі там не помістяться. Крім того, укриття розташовувалось за 100 м від локацій, встановила прокуратура.

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"Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику", — заявили правоохоронці.

Також отримали дані про підготовку до виставки дронів. Розслідування встановило, що учасники отримали запрошення за дев'ять днів до події, а інформацію про локацію — за добу. На сьогодні не ясно, яким чином про це дізнались росіяни. Зауважується, що РФ не просто отримала загальні дані, але мала можливість підготувати прицільний удар по локації. Також наголошується, що про захід не знала військова адміністрація та правоохоронці, хоч серед учасників були виробники зброї, військові, представники західних військових компаній.

Головного організатора виставки дронів, по якій РФ вдарила 24 липня, затримали, повідомив Кравченко: ім'я не вказане. Фігуранту вручили підозру за ч. 3 ст. 367 — службова недбалість, яка призвела до загибелі людей. На фото, опублікованому генеральним прокурором, бачимо, що ідеться про чоловіка, який лежить у лікарняному ліжку, а йому через ґрати вручають папери про підозру.

"Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі", — ідеться у заяві правоохоронців.

Кравченко написав, що, окрім збройної асоціації, перевірять інші відомства, які відповідають за безпеку й мали б оцінити ризики та завчасно відреагувати, — СБУ, Нацполіцію, органи влади та місцевого самоврядування тощо.

Удар по виставці дронів — що сталось 24 липня

Фокус писав про удар по виставці дронів, який стався близько 11 год 24 липня. Спершу надійшла інформація про балістичний удар по Києві та Київській області. Згодом представник збройної компанії заявив, що росіяни вдарили по виставці з кількома сотнями учасників. У мережі з'явились кадри зі скривавленими людьми, а ДСНС та президент Володимир Зеленський опублікували фото з масштабними руйнуваннями. З'ясувалось, що ЗС РФ запустили три балістичні ракети: одну збили, а дві влучили по локації, ймовірно, у Бучанському районі Київської області. Прокуратура повідомила про загибель 10 людей та близько 100 поранених.

Нагадуємо, увечері 24 липня стали відомі імена загиблих від удару по виставці дронів. Серед них — керівниця Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України (УДО) Валентина Савіцька (Ліневич). Крім того, медіа Defence24 заявило про загибель співробітника польської оборонної компанії: ім'я не вказане.