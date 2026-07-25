Удар по выставке дронов: прокуратура задержала организаторов (фото)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании организаторов выставки дронов, по которой россияне нанесли удар в 11:20 24 июля. Выставку организовала оружейная ассоциация: правоохранители не указали название, но СМИ "Оборонка" сообщило, что это ассоциация производителей дронов "Армада".

Организаторы выставки дронов — одна из оружейных ассоциаций, которая собрала несколько сотен человек на площадке под Киевом, в зоне досягаемости РФ, как установила прокуратура. Кравченко подтвердил гибель 10 человек и указал, что самому молодому из них было 19 лет. Кроме того, в результате российского удара по этой локации ранения получили более сотни человек, а десятки домов были разрушены.

"Война не прощает безответственности. За этим ударом стоит Россия. Но следствие также выясняет обстоятельства, которые могли усугубить масштабы этой трагедии", — говорится в сообщении генерального прокурора.

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Кравченко привёл первые данные следствия об обстоятельствах трагедии. Выяснилось, что в выставке дронов участвовали около 300 человек. На территории действительно было укрытие, но его площадь составляла 34 кв. м: то есть заранее было ясно, что все там не поместятся. Кроме того, укрытие располагалось в 100 м от мест проведения мероприятия, установила прокуратура.

"Это означает, что сотни людей с самого начала находились в условиях явного риска для безопасности", — заявили правоохранители.

Также получили данные о подготовке к выставке дронов. Расследование установило, что участники получили приглашения за девять дней до мероприятия, а информацию о месте проведения — за сутки. На данный момент неясно, каким образом об этом узнали россияне. Отмечается, что РФ не просто получила общие данные, но имела возможность подготовить прицельный удар по месту проведения. Также подчеркивается, что о мероприятии не знали военная администрация и правоохранительные органы, хотя среди участников были производители оружия, военные, представители западных военных компаний.

Главного организатора выставки дронов, по которой РФ нанесла удар 24 июля, задержали, сообщил Кравченко: имя не указано. Фигуранту вручили уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 367 — служебная халатность, повлекшая гибель людей. На фото, опубликованном генеральным прокурором, видно, что речь идет о мужчине, лежащем в больничной койке, которому через решетку вручают документы о подозрении.

"В ближайшее время суд определит ему меру пресечения. В связи с незначительными травмами он находится под конвоем в медицинском учреждении", — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Кравченко написал, что, помимо вооруженной ассоциации, будут проверены и другие ведомства, отвечающие за безопасность и призванные оценивать риски и своевременно реагировать, — СБУ, Нацполиция, органы власти и местного самоуправления и т. д.

Нападение на выставку дронов — что произошло 24 июля

Фокус писал об ударе по выставке дронов, который произошел около 11 часов 24 июля. Сначала поступила информация о баллистическом ударе по Киеву и Киевской области. Позже представитель оружейной компании заявил, что россияне нанесли удар по выставке, на которой присутствовали несколько сотен участников. В сети появились кадры с окровавленными людьми, а ГСЧС и президент Владимир Зеленский опубликовали фото с масштабными разрушениями. Выяснилось, что ВС РФ запустили три баллистические ракеты: одну сбили, а две попали по месту проведения мероприятия, вероятно, в Бучанском районе Киевской области. Прокуратура сообщила о гибели 10 человек и около 100 раненых.

Напоминаем, что вечером 24 июля стали известны имена погибших в результате удара по выставке дронов. Среди них — руководительница Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины (УГО) Валентина Савицкая (Линевич). Кроме того, медиа Defence24 сообщило о гибели сотрудника польской оборонной компании: имя не указано.