Ракетный удар по Киевской области: погибла супруга руководителя Центра стратегических коммуникаций

В результате российского удара по Бучанскому району днём 24 июля погибли десять человек, около сотни получили ранения. Среди погибших — специалист по коммуникациям Валентина Савицкая.

Руководительница Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла во время российского ракетного обстрела Киевской области. О ее гибели сообщил в соцсетях ее супруг Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций.

Игорь Соловей сообщил о гибели своей жены Фото: скриншот

"В моей семье случилось страшное горе: нелюди убили мою любимую девочку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич). О месте и времени прощания напишу позже. Вспомните мою любимую, она была невероятным, самым лучшим человеком в мире", — написал Соловей. Он подтвердил изданию "Детектор Медиа", что его жена погибла во время ракетного обстрела Бучанского района.

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Также стало известно, что в результате ракетного удара ВС РФ по Бучанскому району погиб сотрудник польской оборонной компании.

Издание Фокус писало об ударе российских войск по Бучанскому району и обо всех обстоятельствах трагедии. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 24 июля под удар Российской Федерации не попал военный полигон, как писали сразу после удара. Вместо этого россияне поразили гражданский объект — частный спортивный комплекс рядом с частной застройкой. Уже известно, что было повреждено 27 домов. По Киевской области летели три баллистические ракеты типа "Искандер-М"/С-400.