Выставка была частной, а жертвы — реальными: кто понесет ответственность за удар по полигону 24 июля

Три года назад российская ракета ударила по выставке дронов в Чернигове — теперь баллистика прилетела по полигону под Киевом, где собрались представители оборонной промышленности. И пока представители власти пытаются дистанцироваться от ответственности, ссылаясь на частный статус мероприятия, Фокус выяснял, кто вообще допустил проведение выставки в зоне досягаемости российской баллистики, кто должен был гарантировать безопасность участников и назовут ли на этот раз конкретных виновников.

24 июля Россия нанесла баллистический удар по территории частного полигона в Бучанском районе Киевской области, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности. На момент написания текста в результате атаки погибли десять человек, ещё более сотни получили ранения.

Информацию об ударе по полигону подтвердил исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Руслан Олейник. По его словам, именно Бучанский район больше всего пострадал в результате российской атаки.

Украинский совет оружейников также подтвердил, что российская ракета попала в место, где находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительным данным, на территории полигона проходила выставка или демонстрация оборонной продукции.

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В то же время точный формат мероприятия, список его участников и то, каким образом российские военные могли получить информацию о месте и времени его проведения, официально не раскрываются.

Но это не первый случай, когда Россия наносит ракетный удар по месту проведения мероприятия, связанного с украинскими производителями и разработчиками беспилотных систем.

Удар по выставке дронов: трагедия в Чернигове, которая ничему не научила?

19 августа 2023 года российская ракета "Искандер-М" попала в Черниговский областной академический музыкально-драматический театр в центре Чернигова. В тот день в здании проходило мероприятие "Люті пташки", посвященное беспилотникам и технологиям для фронта.

Одной из соорганизаторов мероприятия была руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. После удара она заявила, что точный адрес выставки не публиковался в открытом доступе. По её словам, о месте проведения сообщили только зарегистрированным и проверенным участникам за несколько часов до начала мероприятия.

В результате удара по центру Чернигова погибли семь человек, в том числе шестилетний ребенок. Более 150 человек получили ранения. Российская ракета повредила драматический театр, площадь, жилые дома и другие здания в центре города.

После трагедии разгорелась дискуссия о безопасности проведения подобных мероприятий во время войны. В Черниговском городском совете заявили, что не давали разрешения на проведение выставки. Берлинская, в свою очередь, утверждала, что мероприятие согласовывалось с военной администрацией. Позже она назвала Службе безопасности Украины организаторов мероприятия, а себя и свою команду — его соорганизаторами.

Тогда организаторы не исключали, что российские военные могли узнать о происшествии через агентуру или слежку за участниками. В то же время официальные результаты расследования, которые однозначно установили бы источник утечки информации, публично не обнародовались.

После нового удара по полигону в Киевской области вновь возникает вопрос: каким образом противник узнал о месте проведения мероприятия с участием представителей оборонной отрасли. Правоохранительные органы пока не сообщали, рассматривают ли они версию утечки информации, деятельности российской агентуры или воздушной разведки.

"Мышление мирного времени": кто должен был разрешить выставку и могли ли россияне ждать скопления людей

Проведение выставки вооружений на открытом полигоне недалеко от Киева свидетельствует о пренебрежении военными рисками, считает военный эксперт Олег Жданов. Он напоминает, что это уже не первый случай, когда информация о мероприятии, связанном с оборонной отраслью, попадает в публичное пространство, хотя Россия систематически ищет подобные цели.

"Все знают, что такие мероприятия опасны. Тем более что, как пишут, афишу опубликовали и распространили в социальных сетях. Единственное, что телеграмму в Москву не отправили", — отметил эксперт Фокусу.

В то же время Жданов убежден, что организаторы частного мероприятия не могут быть единственными, на кого будет возложена ответственность. Проведение выставки такого масштаба, по его мнению, должно было быть согласовано как минимум с областной военной администрацией, ведь на ней были представлены предприятия из разных регионов Украины.

"Сейчас все начнут говорить, что это частное заведение, государство к нему не имеет отношения, Министерство обороны — тем более. Но кто-то должен был выдать разрешение на проведение такого мероприятия. Это уже вопрос к военной администрации. Хотя они тоже будут пытаться снять с себя ответственность", — отметил Жданов.

Отдельный вопрос, по его словам, заключается в том, урегулирован ли порядок согласования таких мероприятий украинским законодательством. Если четкой процедуры нет, это может позволить всем причастным заявить, что формально они ничего не нарушили.

Эксперт также отметил, что территория полигона ранее могла принадлежать Министерству обороны и использоваться для военной подготовки. Поэтому, прежде чем говорить о полностью частном характере объекта, необходимо установить его владельца и правовой статус.

При этом Жданов подчеркивает: сами выставки оборонной продукции во время войны необходимы. На таких мероприятиях производители демонстрируют свои разработки представителям государственных органов, военным, потенциальным инвесторам и заказчикам, договариваются о финансировании и будущих контрактах.

"Выставки необходимы для развития бизнеса и военно-промышленного комплекса. Там ведут переговоры, заключают предварительные соглашения, а затем — контракты. Но нужно учитывать, что у нас баллистическая ракета летит пять-десять минут", — пояснил эксперт.

По его мнению, решение провести мероприятие в Киевской области могло быть продиктовано удобством для чиновников, депутатов и других приглашенных. Организовать выставку на западе страны было бы сложнее и дороже, тогда как до полигона недалеко от столицы участники могли быстро доехать на автомобиле.

"Это мышление мирного времени: давайте устроим выставку поближе, чтобы депутатам и чиновникам было удобно. Кто поедет в Ивано-Франковскую или Закарпатскую область? А здесь всё под рукой: приехали, посмотрели, договорились. Но Бучанский район уже неоднократно подвергался ударам", — добавил Жданов.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак также считает, что российская сторона могла знать не только место, но и примерное время проведения мероприятия. По его мнению, противник мог ждать, пока на полигоне соберется максимальное количество людей.

"Кто-то подсказал. Будут выяснять, кто именно. Они, скорее всего, ждали момента, когда все соберутся. Такие мероприятия могут начинаться поздно, люди приезжают, общаются, пьют кофе. А когда собралось максимальное количество участников — тогда и нанесли удар", — сказал Ступак Фокусу.

Он предположил, что для точного выбора момента россиянам мог понадобиться человек на месте или другой оперативный источник. В то же время сам факт публикации информации о выставке значительно облегчал противнику поиск цели.

Ступак убежден, что после трагедии необходимо установить организаторов мероприятия, выяснить, для кого именно оно проводилось, кто дал разрешение на использование полигона и почему демонстрация была организована на открытой местности.

"Сейчас все будут держаться на расстоянии и говорить, что не имеют к этому никакого отношения. Но нужно разобраться, кто был организатором, для кого предназначалось это мероприятие и почему его снова проводили под открытым небом. У нас есть подземные сооружения — почему бы не организовать это там?" — подчеркнул эксперт.

По словам Ступака, ссылка на то, что выставка была частной и проходила без государственной поддержки, не должна автоматически снимать ответственность с должностных лиц или организаций, которые могли знать о её проведении или согласовывать его.

Оба эксперта сходятся во мнении, что выставки необходимы украинскому оборонному сектору, однако формат их проведения должен соответствовать условиям полномасштабной войны. Публичное анонсирование, открытая локация и близость к столице создают риски не только для производителей, но и для военных, инвесторов и чиновников, которые могут присутствовать на таких мероприятиях.

Удар по выставке 24 июля: главные вопросы без ответов

Главный вопрос после удара по полигону заключается не в том, была ли выставка частной или государственной, а в том, откуда российская сторона знала место и время её проведения, считает военно-политический эксперт Дмитрий Снегирёв.

По его словам, повторение подобных атак свидетельствует о том, что действующая система контрразведки не соответствует угрозам, с которыми Украина сталкивается в условиях полномасштабной войны.

"Первое, на что стоит обратить внимание, — это не то, частная ли это выставка или нет, а осведомленность российской стороны о месте и времени её проведения. Мы в очередной раз вынуждены констатировать, что режим контрразведывательной деятельности фактически равен нулю", — заявил Снегирев Фокусу.

Особую опасность, по его словам, представляет характер таких мероприятий. На выставке беспилотных систем могли присутствовать инженеры, конструкторы, представители оборонных предприятий, заказчики и другие специалисты, которые представляют ценность для украинского военно-промышленного комплекса и в то же время являются потенциальными целями для РФ.

"Здесь уже возникает вопрос: а зачем нам тогда Департамент военной контрразведки, если это не первый удар по подобной выставке? Достаточно вспомнить выставку Берлинской в Чернигове", — подчеркнул эксперт.

Аргументы о том, что афиша или сообщение о мероприятии были опубликованы в интернете, по мнению Снегирева, не снимают вопросов с силовых структур. Наоборот, они должны объяснить, почему информация о событии оборонного характера вообще оказалась в открытом доступе и почему никто не оценил связанные с этим риски.

"Неважно, были ли брошюры в интернете. Тогда вопрос к Службе безопасности Украины: почему они там оказались? Это не частная выставка в классическом понимании. Значительную часть украинских беспилотников производит частный сектор, но это не означает, что государство не участвует в этих процессах", — пояснил он.

Снегирев подчеркнул, что частные производители взяли на себя значительную часть оборонных заказов и фактически расширили возможности украинского военно-промышленного комплекса. Именно поэтому защита таких компаний, их сотрудников и технологий должна стать одним из приоритетов государства.

Выставка должна была не только продемонстрировать результаты работы предприятий, но и представить технологии в той сфере, где Украина сохраняет одно из своих ключевых преимуществ перед противником. Беспилотные системы позволяют Силам обороны сдерживать российские войска и наносить удары по тактическим и оперативным тылам РФ.

При этом угроза, по мнению эксперта, не ограничивается самим ракетным ударом. Необходимо также проверить, не получила ли российская сторона информацию о конкретных производителях, представленных разработках и их тактико-технических характеристиках.

"Дело не только в том, что нанесли удар по выставке. Были ли приняты меры предосторожности, чтобы российская сторона не получила данные о производителях и характеристиках беспилотников, которые там демонстрировались? На это нужно смотреть гораздо шире", — сказал Снегирев.

Он также напомнил о других случаях, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что российские спецслужбы обладают систематической информацией о важных для украинской обороны объектах и людях. В частности, речь идет об ударах по объектам в Вишневом и атаке на дом специалиста по радиотехнологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"Откуда у российских спецслужб появилась информация не только о месте проживания человека, который на тот момент занимал должность советника министра обороны, но и о графике его передвижений? Такие случаи не единичны. Их объединяет одно — несоответствие контрразведывательного режима внешним вызовам", — добавил эксперт.

"Прецедент безответственности": назовут ли виновных после нового удара

Второй ключевой вопрос — понесет ли кто-нибудь личную ответственность за гибель людей, подчеркивает Дмитрий Снегирев. Ответ на него, по словам эксперта, общество должно было услышать ещё после ракетного удара по выставке дронов в Чернигове в 2023 году.

Однако тогда конкретные должностные лица, отвечавшие за организацию и безопасность мероприятия, публично не были наказаны. Это, по мнению Снегирева, создало опасный прецедент, при котором трагедии повторяются, а ответственность расплывается между организаторами, местными властями, военными администрациями и силовыми структурами.

"Главный вопрос — будут ли привлечены к ответственности лица, несущие непосредственную ответственность за гибель граждан. Ответ мы должны были услышать ещё после событий в Чернигове", — отметил он.

Эксперт считает, что следствие должно установить не только организаторов выставки, но и должностных лиц, которые знали о её проведении, согласовывали мероприятие или должны были контролировать соблюдение норм безопасности.

Ссылка на закрытый статус мероприятия, по словам Снегирева, не может служить оправданием, поскольку речь идет о массовой гибели людей в результате нарушения правил проведения мероприятий в условиях войны.

"Главный вопрос даже не в личных качествах чиновников, а в реакции правоохранительной системы, прежде всего Службы безопасности Украины. Будут ли названы конкретные виновные и получат ли они реальные сроки? Частная выставка или нет — погибли граждане Украины", — подчеркнул эксперт.

Снегирев отдельно затронул вопрос о политической ответственности бывшего министра обороны Михаила Федорова. По мнению эксперта, удары по полигонам и мероприятиям с участием представителей оборонной отрасли могли стать одной из причин его отставки, особенно если к организации или сопровождению таких мероприятий были причастны члены команды министра.

По словам Снегирева, примером иной реакции стал Михаил Драпатый, который после российского удара по учебному подразделению подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками. Эксперт считает, что чиновники не должны прикрываться частным статусом мероприятия, когда речь идет о гибели людей.

По оценке эксперта, после событий в Чернигове не был создан эффективный механизм, который исключил бы повторение подобных трагедий. Именно отсутствие наказания, а не только конкретная ошибка организаторов, становится причиной того, что опасная практика продолжается.

"После Чернигова был создан так называемый "прецедент Берлинской" — полная безнаказанность за кровавые события. Если нам снова будут повторять общие фразы и никто не понесет наказания, такие случаи будут повторяться. Нет прецедента наказания — нет и выводов", — заявил Снегирев.

Он также призвал рассматривать этот новый удар не как отдельный эпизод, а в более широком контексте российских атак на оборонную логистику, производителей, склады и людей, связанных с разработкой беспилотных систем.

В частности, Снегирев упомянул об ударах по отделениям и логистическим объектам "Новой почты". Связанный с Марией Берлинской проект Victory Drones публично сообщал о сотрудничестве с программой "Гуманитарная Новая почта". В сообщении отмечалось, что оператор обеспечивает доставку оборудования и всего необходимого для выездных учений военных по дронам, связи, РЭБ и другим технологиям в различных регионах Украины.

По мнению эксперта, контрразведка должна проверить, могли ли такие публикации помочь противнику выявить отдельные логистические цепочки, связанные с оборонными инициативами.

"Это не единичный случай. Главный вопрос — откуда российские спецслужбы знают характер, место и время проведения таких мероприятий. Чернигов был в 2023 году. Прошло почти три года — и мы снова видим то же самое. Никаких выводов", — подытожил Снегирев.

Напомним, что 24 июля днём российские войска нанесли баллистический удар по Киеву и Киевской области. После объявления воздушной тревоги в столице раздались взрывы.

Кроме того, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отметил, что дневной баллистический удар по Киеву был нетипичным. По его мнению, таким образом Россия пыталась истощить украинскую ПВО перед возможной новой массированной атакой.