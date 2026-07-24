Удар по Киеву днем мог стать подготовкой к ночной атаке, — эксперт

Россия нанесла баллистический удар по Киеву днём 24 июля, что является нетипичным для атак на столицу.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

По его словам, Россия активно накапливает ракеты, что может свидетельствовать о подготовке к новому массированному обстрелу. В то же время удар в обеденное время является нетипичным для российских войск.

Эксперт назвал три возможных объяснения. Первое — техническая задержка, из-за которой атака, вероятно, планировалась в ночь с 23 на 24 июля, но состоялась позже. Второе — демонстрация силы или попытка отвлечь внимание россиян от ударов Сил обороны Украины по складам Wildberries.

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"Кроме того, накануне Киев посетили представители США. И подобный удар в период пребывания делегации, или, по крайней мере, части делегации, в столице выглядит как некий сигнал и демонстрация силы", — сказал Антон Земляной.

Наиболее вероятным сценарием аналитик считает попытку истощить украинскую противовоздушную оборону. По его словам, Россия могла намеренно заставить ПВО израсходовать ракеты-перехватчики днем, чтобы подготовиться к массированному комбинированному удару по Киеву уже ночью.

Напомним, днём 24 июля Россия нанесла баллистический удар по Киеву. В столице раздались взрывы, действовали силы ПВО, а жителей призвали оставаться в укрытиях. Воздушные силы предупреждали о нескольких высокоскоростных целях, двигавшихся в направлении Киева. По предварительным данным, во время атаки россияне могли применить около 10 ракет различных типов.

Кроме того, во время массированной российской атаки на Киев 19 июля была повреждена станция метро "Лукьяновская". В результате взрывной волны пострадал её наземный вестибюль. Это уже девятый случай повреждения станции в результате российских обстрелов с начала полномасштабной войны.

Кроме того, представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ночная атака 19 июля стала одной из самых масштабных баллистических атак на Киев за всё время полномасштабного вторжения. По его словам, это уже четвертый комбинированный удар с использованием большого количества баллистических ракет за последние 35 дней. До этого Россия наносила такие удары 15 июня, 2 июля и 6 июля.