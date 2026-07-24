Удар по Києву вдень міг бути підготовкою до нічної атаки, — експерт

Росія завдала балістичного удару по Києву вдень 24 липня, що є нетиповим для атак на столицю.

Про це в коментарі “РБК-Україна” повідомив старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний.

За його словами, Росія активно накопичує ракети, що може свідчити про підготовку до нового масованого обстрілу. Водночас удар в обідній час є нетиповим для російських військ.

Експерт назвав три можливі пояснення. Перше — технічна затримка, через яку атака, ймовірно, планувалася в ніч з 23 на 24 липня, але відбулася пізніше. Друге — демонстрація сили або спроба відволікти увагу росіян від ударів Сил оборони України по складах Wildberries.

“Крім того, Київ напередодні відвідували представники США. І подібний удар в період перебування делегації, або принаймні частини делегації, у столиці, виглядає як певний сигнал і демонстрація сили”, — сказав Антон Земляний.

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Найімовірнішим сценарієм аналітик вважає спробу виснажити українську протиповітряну оборону. За його словами, Росія могла навмисно змусити ППО витратити ракети-перехоплювачі вдень, щоб підготуватися до масованого комбінованого удару по Києву вже вночі.

Нагадаємо, вдень 24 липня Росія завдала балістичного удару по Києву. У столиці пролунали вибухи, працювали сили ППО, а мешканців закликали залишатися в укриттях. Повітряні сили попереджали про кілька швидкісних цілей, що рухалися у напрямку Києва. За попередніми даними, під час атаки росіяни могли застосувати близько 10 ракет різних типів.

Також під час масованої російської атаки на Київ 19 липня була пошкоджена станція метро "Лук'янівська". Через вибухову хвилю постраждав її наземний вестибюль. Це вже дев'ятий випадок пошкодження станції внаслідок російських обстрілів від початку повномасштабної війни.

Крім того, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що нічна атака 19 липня стала однією з наймасштабніших балістичних атак на Київ за весь час повномасштабного вторгнення. За його словами, це вже четвертий комбінований удар із великою кількістю балістичних ракет за останні 35 днів. До цього Росія завдавала таких атак 15 червня, 2 липня та 6 липня.