Ракетний удар по Київщині: загинула дружина керівника Центру стратегічних комунікацій

Від російського удару по Бучанському району вдень 24 липня загинули десять людей, близько сотні отримали поранення. Серед загиблих — комунікаційниця Валентина Савіцька.

Керівниця центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України Валентина Савіцька загинула під час російського ракетного обстрілу Київщини. Про її загибель повідомив в соцмережах її чоловік Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій.

Ігор Соловей повідомив про загибель дружини Фото: скріншот

"У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку Валентину Савіцьку (Ліневич). Про місце і час прощання напишу пізніше. Згадайте мою кохану, вона була неймовірною, найкращою людиною в світі", — написав Соловей. Він підтвердив виданню "Детектор Медіа", що його дружина загинула під час ракетного обстрілу Бучанського району.

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Також стало відомо, що у результаті ракетного удару ЗС РФ по Бучанському району загинув співробітник польської оборонної компанії.

Фокус писав про удар росіян по Бучанському району та всі обставини трагедії. Начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під удар Російської Федерації 24 липня не потрапляв військовий полігон, як писали одразу після удару. Натомість росіяни влучили по цивільному об'єкту — по приватному спортивному комплексу поруч з приватною забудовою. Вже відомо, що було пошкоджено 27 будинків. По Київщині летіло три балістичних ракети типу "Искандер-М"/С-400.