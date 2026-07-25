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Секретная локация и проверки: организаторы из "Армады" впервые отреагировали на удар по выставке

фото спасателей среди развалин после удара по выставке дронов 24 июля
Ассоциация "Армада" отреагировала на удар по выставке дронов 24 июля (иллюстративное фото) | Фото: ГСЧС

Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" впервые официально прокомментировала удар по выставке дронов 24 июля, которую она организовывала с участием 300 человек. Отмечается, что анонсы мероприятия не распространялись в публичном пространстве, а каждого участника проверили и только после этого прислали информацию о месте проведения. Какова позиция "Армады" по поводу трагического события?

Заявление ассоциации "Армада" относительно удара по выставке дронов появилось после обеда 25 июля, через сутки после прилета двух-трех баллистических ракет РФ. На портале ассоциации исчезли все материалы, вместо них остался лишь текст с некоторыми деталями об организации мероприятия. Указано, что 24 июля проводилось закрытое мероприятие, в ходе которого на открытом пространстве планировалось показать технологии защиты инфраструктурных объектов. Участники — это украинские производители и представители компаний-потенциальных пользователей. В "Армаде" заверили, что сотрудничают со следствием и будут помогать пострадавшим.

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В публикации на портале "Армада" приводятся три основных тезиса относительно трагического удара по выставке дронов. Прежде всего, отмечается, что афиша мероприятия, появившаяся в сети, рассылалась индивидуально в личных сообщениях. После регистрации каждого участника проверяли, и только тогда они получали точное место встречи.

"Точное место проведения мероприятия не было доступно общественности", — говорится в заявлении.

Второй тезис "Армады" касается публикаций с места проведения, которые распространялись до даты мероприятия. Организаторы заверили, что "это не соответствует действительности" и что во всех предыдущих случаях фото- и видеоматериалы появлялись после завершения мероприятия.

Третий пункт в пояснении "Армады" — это уточнение, что это была не выставка, а практическая демонстрация. Отмечается, что устройства, которые производители привезли на мероприятие, требовали открытого пространства, чтобы продемонстрировать свои возможности.

"Речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков и других противодроновых технологий, РЭБ, РЭР, РЛС и других решений", — написали организаторы.

На портале ассоциации "Армада" сегодня размещено лишь сообщение с разъяснениями по поводу инцидента. Ранее там были представлены сведения о членах сообщества производителей дронов и другого оружия. На одному из удаленных страниц — логотипы компаний Deviro, TAF Industries, 3dTech, Бандероль, Товарищество оборонных решений, Vyriy, The Phenix Group, Европа Телеком, Blackbird, Drone Security, Skyriper, Armada, Sky Tactic, Buntar.

скриншот первых комментариев ассоциации "Армада" по поводу удара по выставке дронов
Удар по выставке дронов — первые пояснения ассоциации "Армада"
Фото: Скриншот

Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" — это общественная организация, которая была создана в апреле 2025 года, указано на портале Opendatabot. Директор — Василий Гончарук, который в январе 2026 года заключил соглашение о сотрудничестве с объединением "ФРУ Дефенс".

фото директора ассоциации "Армада" Василия Гончарука (слева)
Удар по выставке дронов — директор ассоциации "Армада" Василий Гончарук (слева)
Фото: Из открытых источников

Ракетный удар по Киевской области — подробности удара по выставке дронов

Отметим, что 25 июля появилось расследование медиапроекта "Оборонка" об ударе по выставке дронов. Расследователи выяснили, что на месте проведения выставки имелось укрытие в виде помещения на первом этаже. Вместо того чтобы укрыться там, люди побежали в лес и блуждали без связи. Кроме того, на месте не было медицинских работников и не дежурила скорая помощь, поэтому пострадавших в первые минуты спасали с помощью турникетов, которые были при себе у некоторых участников. После попаданий, которых было два-три, на место удара прибыли спасатели и скорая помощь: образовалась пробка, которая затруднила спасение людей, отмечается в расследовании.

По данным офиса генерального прокурора, в результате удара по выставке дронов 24 июля погибли 10 человек, а 100 получили ранения. СМИ установили имена двух погибших — Валентина Савицкая и Эдуард Сиренко. Кроме того, известно ещё о двух — это 19-летний участник выставки и сотрудник польской компании: их имена неизвестны

Напоминаем, что 25 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании главного организатора выставки дронов и привел некоторые подробности о месте укрытия: о его площади и расстоянии до людей.