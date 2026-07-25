Секретная локация и проверки: организаторы из "Армады" впервые отреагировали на удар по выставке

Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" впервые официально прокомментировала удар по выставке дронов 24 июля, которую она организовывала с участием 300 человек. Отмечается, что анонсы мероприятия не распространялись в публичном пространстве, а каждого участника проверили и только после этого прислали информацию о месте проведения. Какова позиция "Армады" по поводу трагического события?

Заявление ассоциации "Армада" относительно удара по выставке дронов появилось после обеда 25 июля, через сутки после прилета двух-трех баллистических ракет РФ. На портале ассоциации исчезли все материалы, вместо них остался лишь текст с некоторыми деталями об организации мероприятия. Указано, что 24 июля проводилось закрытое мероприятие, в ходе которого на открытом пространстве планировалось показать технологии защиты инфраструктурных объектов. Участники — это украинские производители и представители компаний-потенциальных пользователей. В "Армаде" заверили, что сотрудничают со следствием и будут помогать пострадавшим.

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В публикации на портале "Армада" приводятся три основных тезиса относительно трагического удара по выставке дронов. Прежде всего, отмечается, что афиша мероприятия, появившаяся в сети, рассылалась индивидуально в личных сообщениях. После регистрации каждого участника проверяли, и только тогда они получали точное место встречи.

"Точное место проведения мероприятия не было доступно общественности", — говорится в заявлении.

Второй тезис "Армады" касается публикаций с места проведения, которые распространялись до даты мероприятия. Организаторы заверили, что "это не соответствует действительности" и что во всех предыдущих случаях фото- и видеоматериалы появлялись после завершения мероприятия.

Третий пункт в пояснении "Армады" — это уточнение, что это была не выставка, а практическая демонстрация. Отмечается, что устройства, которые производители привезли на мероприятие, требовали открытого пространства, чтобы продемонстрировать свои возможности.

"Речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков и других противодроновых технологий, РЭБ, РЭР, РЛС и других решений", — написали организаторы.

На портале ассоциации "Армада" сегодня размещено лишь сообщение с разъяснениями по поводу инцидента. Ранее там были представлены сведения о членах сообщества производителей дронов и другого оружия. На одному из удаленных страниц — логотипы компаний Deviro, TAF Industries, 3dTech, Бандероль, Товарищество оборонных решений, Vyriy, The Phenix Group, Европа Телеком, Blackbird, Drone Security, Skyriper, Armada, Sky Tactic, Buntar.

Удар по выставке дронов — первые пояснения ассоциации "Армада" Фото: Скриншот

Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" — это общественная организация, которая была создана в апреле 2025 года, указано на портале Opendatabot. Директор — Василий Гончарук, который в январе 2026 года заключил соглашение о сотрудничестве с объединением "ФРУ Дефенс".

Удар по выставке дронов — директор ассоциации "Армада" Василий Гончарук (слева) Фото: Из открытых источников

Ракетный удар по Киевской области — подробности удара по выставке дронов

Отметим, что 25 июля появилось расследование медиапроекта "Оборонка" об ударе по выставке дронов. Расследователи выяснили, что на месте проведения выставки имелось укрытие в виде помещения на первом этаже. Вместо того чтобы укрыться там, люди побежали в лес и блуждали без связи. Кроме того, на месте не было медицинских работников и не дежурила скорая помощь, поэтому пострадавших в первые минуты спасали с помощью турникетов, которые были при себе у некоторых участников. После попаданий, которых было два-три, на место удара прибыли спасатели и скорая помощь: образовалась пробка, которая затруднила спасение людей, отмечается в расследовании.

По данным офиса генерального прокурора, в результате удара по выставке дронов 24 июля погибли 10 человек, а 100 получили ранения. СМИ установили имена двух погибших — Валентина Савицкая и Эдуард Сиренко. Кроме того, известно ещё о двух — это 19-летний участник выставки и сотрудник польской компании: их имена неизвестны

Напоминаем, что 25 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании главного организатора выставки дронов и привел некоторые подробности о месте укрытия: о его площади и расстоянии до людей.