Секретна локація та перевірки: організатори з "Армади" вперше відреагували удар по виставці

Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій "Армада" вперше офіційно прокоментувала удар по виставці дронів 24 липня, яку вона організовувала за участю 300 людей. Наголошується, що анонси заходу не поширювали у публічному просторі, а кожного учасника перевірили й лише тоді надіслали локацію. Яка позиція "Армади" щодо трагічної події?

Заява асоціації "Армада" щодо удару по виставці дронів з'явилась по обіді 25 липня, через добу після прильоту двох-трьох балістичних ракет РФ. На порталі асоціації зникли усі матеріали, натомість є лише текст з деякими деталями про організацію заходу. Вказано, що 24 липня проводили закриту подію, під час якої на відкритому просторі планували продемонструвати технології захисту інфраструктурних об'єктів. Учасники — це українські виробники та представники компаній-потенційних користувачів. У "Армаді" запевнили, що співпрацюють зі слідством та допомагатимуть постраждалим.

У дописі на порталі "Армади" є три основні тези щодо трагічного удару по виставці дронів. Найперше, наголошується, що афіша заходу, яка з'явилась у мережі, надавалась індивідуально в особисті повідомлення. Після реєстрації кожного учасника перевірили й лише тоді вони отримали точну локацію місця зустрічі.

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"Точна локація заходу не була у публічному доступі", — ідеться у заяві.

Друга теза "Армади" стосується публікацій з місця проведення, які поширювали до дати заходу. Організатори запевнили, що "це не відповідає дійсності" і що в усіх попередніх випадках фото-відеоматеріали з'являлись після завершення.

Третій пункт у поясненні "Армади" — це уточнення, що відбувалась не виставка, а практична демонстрація. Наголошується, що пристрої, які виробники привезли на захід, потребували відкритого простору, щоб показати свої можливості.

"Йшлося про роботу систем виявлення та перехоплення повітряних цілей, безпілотних перехоплювачів та інших протидронових технологій, РЕБ, РЕР, РЛС та інших рішень", — написали організатори.

На порталі асоціації "Армада" сьогодні є лише допис з поясненнями щодо інциденту. Раніше там були дані про членів спільноти виробників дронів та іншої зброї: були логотипи компаній Deviro, TAF Industries, 3dTech, Бандероль, Товариство оборонних рішень, Vyriy, The Phenix Group, Європа Телеком, Blackbird, Drone Security, Skyriper, Armada, Sky Tactic, Buntar.

Удар по виставці дронів — перші поясненення асоціації "Армада" Фото: Скриншот

Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій "Армада" — це громадська організація, яка з'явилась у квітні 2025 року, вказано на порталі Opendatabot. Директор — Василь Гончарук, який у січні 2026 уклав угоду про співпрацю з об’єднанням "ФРУ Дефенс".

Удар по виставці дронів — директор асоціації "Армада" Василь Гончарук (сліва)) Фото: З відкритих джерел

Ракетний удар по Київщині — деталі удару по виставці дронів

Зазначимо, 25 липня з'явилось розслідування медіа "Оборонка" щодо удару по виставці дронів. Розслідувачі з'ясували, що у місці проведення було укриття у вигляді приміщення на першому поверсі. Замість того, щоб там ховатись, люди побігли у ліс і блукали без зв'язку. Крім того, на локації не було медпрацівників та не чергувала швидка допомога, тому постраждалих у перші хвилини рятували турнікетами, які мали при собі деякі учасники. Після влучань, яких було два-три, на місце удару прибули рятувальники та швидкі: утворився корок, який ускладнив порятунок людей, зауважується у розслідуванні.

Згідно з даними офісу генпрокурора, від удару по виставці дронів 24 липня загинуло 10 людей і 100 отримали поранення. Медіа встановили імена двох загиблих — Валентина Савіцька та Едуард Сіренко. Крім того, відомо про ще двох — це 19-річний учасник виставки та працівник польської компанії: імена не відомі

Нагадуємо, 25 липня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання головного організатора виставки дронів та навів деякі деталі щодо укриття: про його площу та відстань до людей.