12-та жертва: у лікарні помер ще один постраждалий від удару по виставці дронів

Кількість жертв російського ракетного удару по виставці дронів у Київській області 24 липня зросла до 12 осіб.

У лікарні помер 20-річний хлопець, який отримав важкі травми. Лікарі майже тиждень боролися за його життя, але поранення виявилися надто серйозними, повідомили в Офісі генерального прокурора.

У відомстві висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Що відомо про удар

Росія завдала ракетного удару по Київській області близько 11:00 24 липня. За інформацією Військово-повітряних сил, окупанти застосували три балістичні ракети типу "Іскандер" або С-400. У результаті атаки одразу понад 100 осіб отримали поранення.

За даними журналістів, ракети влучили в околицях села Капітанівка Бучанського району, де в той момент відбувалася виставка дронів, організована асоціацією "Армада". Повідомлялося, що на заході були присутні близько 300 учасників.

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Начальник управління зі зв’язків з громадськістю Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що виставка оборонної продукції, серед відвідувачів якої були представники оборонної промисловості, проводилася на території приватного спортивного комплексу, а не на полігоні. У Генштабі ЗСУ заявили, що об’єкт не перебував у сфері відповідальності Сил оборони.

Офіс генерального прокурора повідомив про затримання головного організатора виставки, якому висунуто підозру у цій справі. У результаті Василя Гончарука взяли під варту без права звільнення під заставу.

Після ракетного удару асоціація "Армада" також вперше публічно прокоментувала обставини трагедії.

Наразі слідство встановлює всіх осіб, які організовували захід, відповідали за безпеку та видавали дозволи на його проведення. За словами прокурора, у справі можуть з’явитися нові підозрювані.

27 липня стало відомо про смерть ще одного потерпілого від нападу. У лікарні помер 18-річний юнак, студент Київського професійного коледжу електронних приладів Дмитро Скобель.

Того ж дня помер 66-річний дипломат Мальтійського ордену, який також був на виставці.

Відомо, що серед загиблих — начальниця юридичного відділу Секретаріату УАРОР Катерина Шалупня, керівниця Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони Валентина Савицька та колишній керівник Центру "Альфа" СБУ Едуард Сіренко, про смерть якого повідомили представники оборонного сектору та телеведучий Олександр Мочанов.