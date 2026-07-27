Трагедия на выставке дронов: в деле могут появиться новые подозреваемые, — прокурор

В деле о российском ракетном ударе по выставке на полигоне в Киевской области могут появиться новые подозреваемые. В настоящее время следствие устанавливает всех лиц, которые организовывали мероприятие, отвечали за безопасность и выдавали разрешения на его проведение.

Об этом заявил прокурор во время беседы с журналистами, сообщает hromadske.

Он отметил, что в связи с тайной досудебного расследования пока не может говорить о будущих процессуальных решениях.

"В настоящее время устанавливается весь круг лиц, которые проводили, организовывали, должны были обеспечивать безопасность и т. д., и органы досудебного расследования и прокуратура дадут соответствующую правовую оценку", — сказал прокурор.

По его словам, следователи также проверяют информацию о том, как именно участникам сообщали о мероприятии и соблюдались ли необходимые меры безопасности. Отдельно устанавливают всех, кто был причастен к согласованию или отказу в согласовании проведения выставки со стороны местных и государственных властей.

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Прокурор сообщил, что на данный момент следствие ещё не установило, каким образом Россия узнала о месте и времени проведения мероприятия. В то же время расследование сосредоточено на том, чтобы выяснить, как информация о месте, времени и участниках попала в страну-агрессора.

Кроме того, по словам прокурора, при организации мероприятия были проигнорированы требования безопасности. Он подтвердил, что укрытие на месте было, однако оно не соответствовало количеству людей, находившихся на выставке.

Он отметил, что организаторы не обеспечили надлежащие меры безопасности для участников выставки. Он отметил, что на мероприятие пригласили как гражданских лиц, так и военных, несмотря на нарушение требований безопасности.

Напомним, 27 июля суд в Киеве избрал меру пресечения в отношении Василия Гончарука, организатора выставки дронов на частном полигоне в Киевской области. Его поместили под стражу без права освобождения под залог.

В ходе заседания Гончарук заявил, что полностью осознает свою ответственность, рассказал, что был ранен во время российского ракетного удара 24 июля, и попросил суд назначить ему домашний арест. Он также заверил, что сотрудничает со следствием.

В то же время прокурор сообщил, что следователи проверяют обстоятельства организации мероприятия. По его словам, часть переписки уже удалена, сайт ассоциации стал недоступен, а отдельным участникам якобы давали указания удалять информацию из мессенджеров. По данным следствия, в результате российского удара по полигону погибли 10 человек, ещё около 100 получили ранения.

Что известно об ударе

Россия нанесла ракетный удар по Киевской области около 11:00 24 июля. По информации Военно-воздушных сил, оккупанты применили три баллистические ракеты типа "Искандер" или С-400. В результате атаки погибли 10 человек, более 100 получили ранения.

По данным журналистов, ракеты попали в окрестностях села Капитановка Бучанского района, где в тот момент проходила выставка дронов, организованная ассоциацией "Армада". Сообщалось, что на мероприятии присутствовали около 300 участников.

Ранее Офис генерального прокурора сообщил о задержании главного организатора выставки, которому предъявлено подозрение по данному делу. После ракетного удара ассоциация "Армада" также впервые публично прокомментировала обстоятельства трагедии.