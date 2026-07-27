Трагедія на виставці дронів: у справі можуть з'явитися нові підозрювані, — прокурор

У справі про російський ракетний удар по виставці на полігоні в Київській області можуть з'явитися нові підозрювані. Наразі слідство встановлює всіх осіб, які організовували захід, відповідали за безпеку та надавали дозволи на його проведення.

Про це заявив прокурор під час спілкування з журналістами, повідомляє hromadske.

Він зазначив, що через таємницю досудового розслідування поки не може говорити про майбутні процесуальні рішення.

"На даний час усе коло осіб, які проводили, організовували, мали забезпечувати безпеку та інше, встановлюється і буде дана відповідна правова оцінка органами досудового розслідування та прокуратури", — сказав прокурор.

За його словами, слідчі також перевіряють інформацію про те, як саме учасників повідомляли про захід і чи дотримувалися необхідних заходів безпеки. Окремо встановлюють усіх, хто був причетний до погодження або непогодження проведення виставки з боку місцевої та державної влади.

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Прокурор повідомив, що наразі слідство ще не встановило, яким чином Росія дізналася про місце та час проведення заходу. Водночас розслідування зосереджене на тому, щоб з'ясувати, як інформація про локацію, час і учасників потрапила до країни-агресора.

Також, за словами прокурора, під час організації заходу були проігноровані вимоги безпеки. Він підтвердив, що укриття на місці було, однак воно не відповідало кількості людей, які перебували на виставці.

Він зазначив, що організатори не забезпечили належних заходів безпеки для учасників виставки. Він зазначив, що на захід запросили як цивільних, так і військових, попри порушення безпекових вимог.

Нагадаємо, 27 липня суд у Києві обрав запобіжний захід організатору виставки дронів на приватному полігоні в Київській області Василю Гончаруку. Його відправили під варту без права внесення застави.

Під час засідання Гончарук заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність, розповів, що був поранений під час російського ракетного удару 24 липня, та попросив суд обрати йому домашній арешт. Він також запевнив, що співпрацює зі слідством.

Водночас прокурор повідомив, що слідчі перевіряють обставини організації заходу. За його словами, частину листування вже видалили, сайт асоціації став недоступним, а окремим учасникам нібито давали вказівки видаляти інформацію з месенджерів. За даними слідства, внаслідок російського удару по полігону загинули 10 людей, ще близько 100 отримали поранення.

Що відомо про удар

Росія завдала ракетного удару по Київській області близько 11:00 24 липня. За інформацією Повітряних сил, окупанти застосували три балістичні ракети типу "Іскандер" або С-400. Унаслідок атаки загинули 10 людей, понад 100 зазнали поранень.

За даними журналістів, ракети влучили поблизу села Капітанівка Бучанського району, де в той момент проходила виставка дронів, організована асоціацією "Армада". Повідомлялося, що на заході перебували близько 300 учасників.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив про затримання головного організатора виставки, який отримав підозру у цій справі. Після ракетного удару асоціація "Армада" також уперше публічно прокоментувала обставини трагедії.