Визнав провину: суд обрав запобіжний захід організатору виставки дронів під Києвом, деталі

У Києві закінчилося судове засідання щодо організатора заходу на приватному полігоні в Київській області, по якому 24 липня завдала удару РФ. Василя Гончарука відправили під варту без права внесення застави.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода" з посиланням на кореспондентку із зали суду.

Прокуратура просила взяти підозрюваного під варту без права внесення застави. Перед початком засідання адвокат підозрюваного заявив, що наразі не коментуватиме справу.

25 липня прокуратура повідомила чоловіку про підозру. За даними правоохоронців, одна з асоціацій зброярів провела масштабний захід без погодження з військовим командуванням і органами влади.

За офіційними даними, внаслідок російського ракетного удару по приватному полігону на Київщині загинули 10 людей, ще близько 100 дістали поранення. Правоохоронці розслідують як воєнний злочин РФ, так і можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації заходу.

Відео дня

Під час засідання підозрюваний Василь Гончарук заявив, що "повністю усвідомлює свою відповідальність". Він також повідомив, що був поранений під час російського удару 24 липня. За його словами, він передав правоохоронцям інформацію про захід, доступ до телефонів та інші дані, а також попросив суд не брати його під варту, а обрати домашній арешт, запевнивши, що готовий співпрацювати зі слідством.

Прокурор Іван Варяниця заявив у суді, що частину листування щодо організації заходу вже видалили. За його словами, сайт асоціації став недоступним, а учасникам нібито давали вказівки видаляти інформацію з месенджерів.

Новина доповнюється…

Що відомо про атаку

Зазначимо, російський ракетний удар по Київській області стався близько 11:00 24 липня. За даними Повітряних сил, війська РФ випустили три ракети типу "Іскандер" або С-400. Унаслідок атаки загинули 10 людей, ще понад 100 отримали поранення.

Журналісти встановили, що удар припав на район поблизу села Капітанівка Бучанського району, де проходила виставка дронів, організована асоціацією "Армада". За їхніми даними, у заході брали участь близько 300 людей.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора повідомив про затримання головного організатора виставки, по якій 24 липня завдали ракетного удару російські війська. Після трагедії асоціація "Армада" також оприлюднила свою першу заяву щодо обставин події.