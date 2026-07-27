Признал вину: суд избрал меру пресечения организатору выставки дронов под Киевом, подробности

В Киеве завершилось судебное заседание по делу организатора мероприятия на частном полигоне в Киевской области, по которому 24 июля нанесла удар РФ. Василия Гончарука поместили под стражу без права освобождения под залог.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода" со ссылкой на корреспондентку из зала суда.

Прокуратура ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу без права освобождения под залог. Перед началом заседания адвокат подозреваемого заявил, что пока не будет комментировать дело.

25 июля прокуратура сообщила мужчине о предъявлении подозрения. По данным правоохранительных органов, одна из ассоциаций оружейников провела масштабное мероприятие без согласования с военным командованием и органами власти.

По официальным данным, в результате российского ракетного удара по частному полигону в Киевской области погибли 10 человек, ещё около 100 получили ранения. Правоохранительные органы расследуют как военное преступление РФ, так и возможное ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при организации мероприятия.

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В ходе заседания подозреваемый Василий Гончарук заявил, что "полностью осознает свою ответственность". Он также сообщил, что был ранен во время российского удара 24 июля. По его словам, он передал правоохранительным органам информацию о мероприятии, доступ к телефонам и другие данные, а также попросил суд не помещать его под стражу, а назначить домашний арест, заверив, что готов сотрудничать со следствием.

Прокурор Иван Варяница заявил в суде, что часть переписки, касающейся организации мероприятия, уже была удалена. По его словам, сайт ассоциации стал недоступен, а участникам якобы давали указания удалять информацию из мессенджеров.

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Что известно об атаке

Отметим, что российский ракетный удар по Киевской области произошел около 11:00 24 июля. По данным Военно-воздушных сил, войска РФ выпустили три ракеты типа "Искандер" или С-400. В результате атаки погибли 10 человек, еще более 100 получили ранения.

Журналисты установили, что удар пришелся на район вблизи села Капитановка Бучанского района, где проходила выставка дронов, организованная ассоциацией "Армада". По их данным, в мероприятии принимали участие около 300 человек.

Напомним, Офис генерального прокурора сообщил о задержании главного организатора выставки, по которой 24 июля российские войска нанесли ракетный удар. После трагедии ассоциация "Армада" также обнародовала свое первое заявление об обстоятельствах происшествия.