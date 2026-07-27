Увеличилось число жертв удара по выставке дронов: от ран скончался дипломат Мальтийского ордена

Генеральная прокуратура сообщила, что в результате удара по выставке дронов "Армада" погиб ещё один человек, скончавшийся в больнице от ранений, полученных три дня назад, 24 июля. Погибший — дипломат Мальтийского ордена: организации, которая в Украине занималась благотворительной деятельностью и помогала людям.

Число погибших в результате удара по выставке дронов возросло, говорится в сообщении прокуратуры. С учетом погибшего 66-летнего мужчины число жертв достигло 11.

Информация о новом погибшем появилась утром 27 июля. Прокуратура сообщила возраст и должность жертвы баллистической атаки РФ. Известно, что это 66-летний украинец, дипломат Мальтийского ордена: имя не указано.

Нападение на выставку дронов — заявление генеральной прокуратуры о жертвах 24 июля Фото: Скриншот

Мальтийский орден — это единственный международный рыцарский орден, существующий более 1000 лет и имеющий право на собственное дипломатическое представительство. На портале представительства Мальтийского ордена в Украине видно, что у него были филиалы в нескольких городах на западе и юге страны. Посол ордена — итальянец Антонио Газзанти Пульезе ди Котроне. Также указаны имена двух украинских дипломатов — советник посла Андрей Ханас и помощник посла София Мигаль. Другие имена, связанные с послами Мальтийского ордена, найти не удалось. В соцсетях этой организации есть информация о последних благотворительных мероприятиях в Украине, но данных о жертвах удара РФ по выставке дронов нет.

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Удар по выставке дронов — что произошло 24 июля

Около 11 часов 24 июля Вооруженные силы РФ запустили по Украине около трех баллистических ракет, сообщили в Военно-воздушных силах. Киевляне и жители Киевской области услышали около десятка взрывов, а Военно-воздушное командование подтвердило попадание двух ракет. Между тем стало известно, что россияне нанесли удар по выставке дронов в Бучанском районе Киевской области: в сети появилась информация, что речь может идти о селе Капитановка. Прокуратура сообщила о 10 погибших и более 100 раненых, а также о разрушении и повреждении десятков домов.

Тем временем появилось расследование медиа "Оборонк" об ударе 24 июля. Выяснилось, что его организовала ассоциация "Армада": главного организатора задержали. Очевидцы рассказали, что на месте не было медиков, укрытие было слишком мало для 300 участников, а на единственной дороге после удара образовалась пробка, поэтому врачи не могли добраться до пострадавших.

Фокус писал о погибших в результате удара по выставке дронов. Среди погибших — руководительница центра международных коммуникаций УДО Валентина Савицкая. Еще один погибший — экс-глава центра "Альфа" СБУ Эдуард Сиренко. СМИ сообщили, что офицер возглавлял спецподразделение, которое защищало украинское посольство в Ираке в 2018 году. В целом мужчина вышел невредимым из восьми миссий.

Напоминаем, что в соцсетях сообщили еще об одной жертве удара РФ по выставке: погибла жительница Чернигова, муж которой служит в ВСУ.