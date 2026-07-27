Офіс генеральної прокуратури повідомив, що від удару по виставці дронів "Армада" загинув ще один чоловік, який помир у лікарні від ран, отримани три дні тому 24 липня. Загиблий — дипомат Мальтійського ордену: організації, яка в Україні займалась бладійною діяльністю та допомагала людям.

Зросла кількість загиблих від удар по виставці дронів, ідеться у повідомленні прокуратури. Разоми з загиблим 66-річним чоловіком жертв стало 11.

Інформація про нового загиблого з'явилась зранку 27 липня. Прокуратура повідомила, що вік та посаду жертви балвстичної атаки РФ. Відомо, що це 66-річний українець, дипломат Мальтійського ордену: ім'я не вказане.

Удар по виставці дронів — офіс генпрокурора про жертв 24 липня Фото: Скриншот

Мальтійський орден — це єдиний міжнародний лицарський орден, який існує понад 1000 років і має право на власне дипоматичне представництво. На порталі предстаництва Мальтійського ордену в Україні бачимо, що він мав філії в кількох містах на заході та півдні країни. Посол ордену — італієць Антоніо Газзанті Пульєщу ді Котроне. Також вказані імена двох українців-дипоматів — радник посла Андрій Ханас та асистент посла Софія Мигаль. Інші імена, пов'язані з послами Мальтійського ордену відшукати не вдалось. У соцмережах цієї організації є інформація про останніх благодійні заходи в Україна, але про жертв удар РФ по виставці дронів даних немає.

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Удар по виставці дронів — що сталось 24 липня

Близько 11 год 24 липня ЗС РФ запустили по Україні близько трьох балістичних ракет, повідомили у Повітряних силах. Кияни та жителі Кихвської області почули близько десятка вибухів, а Повітряне командування підверило влучання двох ракет. Тим часом стало відомо, що росіяни влучили по виставці дронів у Бучанському району Київської області: у мережі написало, що може іти мова про село Капітанівку. Прокуратура заявила про 10 загиблих та понад 100 поранених, про руйнування та пошкодження десятків будинків.

Тим часом з'явилось розслідування медіа "Оборонк" про удар 24 липня. З'ясувалось, що її організувала асоаціація "Армада": головного організатора затримали. Очевидці розповіли, що на локації не було медиків, укриття було замале для 300 учасників, а на єдиній дорозі у ориввся корок після удару, тому лікарі не могли дістатись до жертв.

Фокус писав про загиблих через удар по виставці дронів. Серед з загиблих — керівниця центру міжнародних комунікацій УДО Валентина Савіцька. Ще один загиблий — ексглава центру "Альфа" СБУ Едуард Сіренко. Медіа розповіли, що офіцер очолював спецпірозділ, який захищав украхнське полоствов Іраку у 2018 році. В цілому чоловік вийшов нейшкодженим з восьми місій.

Нагадуємо, у соцмережах розповіли про ще одну жертву удару РФ по виставці: загинула чернігівчанка, чоловік якої перебуває у ЗСУ.