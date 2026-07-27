Від удару по виставці під Києвом загинула невістка нардепа та чоловік з Чернігова: що відомо

Жителі Чернігова, юристка Катерина Шалупня та 37-річний чоловік, загинули внаслідок удару "Іскандерів" Російської Федерації по виставці дронів, повідомили у мережі. Катерина була невісткою народного депутата Валерія Зуба і її чоловік дізнався про смерть дружини, перебуваючи на передовій. Що відомо про жертв російського удару по виставці, яку 24 липня організувала асоціація "Армада"?

Про загибель Катерини Шалупні повідомила у Facebook голова Харківської обласної ради Тетяна Луценко, яка одночасно є президенткою "Української асоціації районних та обласних рад" (УАРОР). З'ясувалось, що жертва російського удару працювала начальницею юридичного відділу секретаріату асоціації. Тим часом про смерть 37-річного чоловіка Валерія Сергійко повідомила його тітка: відомо, що він мешкав у Чернігові, а інших даних у мережі не відшукалось.

Тетяна Луценко написала, що ЗС РФ завдали чергового "найстрашнішого та найболючішого удару, забираючи від нас найкращих". Вказується, що Катерина була "рушійною силою і надійною опорою" команди УАРОР. Також згадують про її освіченість та професійність й інформують, що церемонія прощання відбудеться 27 липня об 11 год у Києві. Потім жертву удару РФ повезуть на поховання до Чернігова.

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"Вона була справжнім уособленням молодого покоління українців — освічених, відповідальних, глибоко людяних і професійних фахівців, які щодня будують майбутнє нашої держави. Катерина була чудовим наставником, прикладом відданості своїй справі та людиною з величезним серцем", — ідеться у дописі Луценко.

Удар по виставці дронів — Тетяна Луценко про загиблу Катерину Шалупню Фото: Скриншот

Під повідомленням про смерть Катерини Шалупні користувачі додали іншу інформацію про загиблу. З'ясувалось, що її батько Сергій є адвокатом, матір звати Ірина, а жінка, до всього, була аспіранткою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Загибла була невісткою нардепа Валерія Зуба: посадовець написав у Facebook слова скорботи, розповів про сина, який на фронті дізнався про смерть дружини. Крім того, нардеп вимагає пояснень, чому юристку відправили на виставку дронів від асоціації "Армада".

Удар по виставці дронів — Валерій Зуб про загиблу Катерину Шалупню Фото: Скриншот

Єдина інформація про іншого загиблого чернігівчанина — це допис Людмили Сергійко, який з'явився у мережі опівдні 25 липня. Жінка написала, що на полігоні загинув 37-річний племінник Валерій Сергійко. У мережі не відшукалось інформації про цього чоловіка, але вказано, що авторка повідомлення працює у центрі "Відродження" у Чернігові.

"Ти був талановитий і звісно багато чого вмів і міг би ще створити….але….тебе більше не має", — ідеться у дописі.

Удар по виставці дронів — допис про загиблого Валерія Сергійка Фото: Скриншот

Удар по виставці дронів — що відомо про загиблих

Після удару РФ по виставці дронів на Київщині загинуло 10 людей, повідомили в офісі генпрокурора. У мережі відшукалась інформація про частину жертв російського обстрілу.

Едуард Сіренко — 60-річний чоловік, ексглава центру "Альфа" СБУ, який перебував у складі спецпідрозділу для охорони українських дипломатів в Ірані.

Валентина Савіцька — керівниця Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України. На сторінці Національного військово-історичного музею розповіли, що вона організовувала виставку "Щит державності" та інші виставки для дорослих й дітей.

Олександр Гордієнко — викладач факультету комп'ютерно-інформаційних технологій МАУП. Колектив навчального закладу з сумом повідомив, що чоловік загинув на полігоні під час виставки дронів.

Крім того, медіа писали про загибель співробітника польського оборонного підприємства: ім'я не відоме. До всього, прокуратура повідомила, що наймолодшому загиблому було 19 років, але ім'я також не вказали.

На 27 липня, разом з Катериною Шалупня та Валерієм Сергієнком, є інформація про п'ятьох з десяти загиблих, про ще двох безіменних жертв.

Ракетний удар по Київщині — деталі атаки на виставку "Армади"

Зазначимо, ракетний удар по Київщині, який забрав життя 10 людей та поранив понад 100, відбувся близько 11 год 24 липня. Повітряні сили повідомили про атаку трьох ракет "Искандер"/С-400 ЗС РФ. Розслідувачі зібрали свідчення очевидців, які перебували у точці удару — біля села Капітанівка Бучанського району, встановили медіа. З'ясувалось, що саме відбулась виставка дронів асоціації "Армада", у якій брало участь близько 300 людей.

Нагадуємо, офіс генерального прокурора повідомив про затримання головного організатора виставки, по якій вдарили ЗС РФ 24 липня. Крім того, з'явилась перша заява асоціації "Армада" про обставини трагедії.