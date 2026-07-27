От удар по выставке под Киевом погибли невестка народного депутата и мужчина из Чернигова: что известно

Жители Чернигова — юристка Екатерина Шалупня и 37-летний мужчина — погибли в результате удара "Искандеров" Российской Федерации по выставке дронов, сообщили в сети. Екатерина была невесткой народного депутата Валерия Зуба, а её муж узнал о смерти жены, находясь на передовой. Что известно о жертвах российского удара по выставке, которую 24 июля организовала ассоциация "Армада"?

О гибели Екатерины Шалупной сообщила в Facebook председатель Харьковского областного совета Татьяна Луценко, которая одновременно является президентом "Украинской ассоциации районных и областных советов" (УАРОР). Выяснилось, что жертва российского удара работала начальницей юридического отдела секретариата ассоциации. Между тем о смерти 37-летнего Валерия Сергийко сообщила его тетя: известно, что он проживал в Чернигове, а других данных в сети найти не удалось.

Татьяна Луценко написала, что Вс РФ нанесли очередной "самый страшный и болезненный удар, унося от нас лучших". Отмечается, что Екатерина была "движущей силой и надежной опорой" команды УАРОР. Также отмечают ее образованность и профессионализм и сообщают, что церемония прощания состоится 27 июля в 11 часов в Киеве. Затем жертву удара РФ отвезут на похороны в Чернигов.

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"Она была настоящим воплощением молодого поколения украинцев — образованных, ответственных, глубоко человечных и профессиональных специалистов, которые каждый день строят будущее нашего государства. Екатерина была замечательным наставником, примером преданности своему делу и человеком с огромным сердцем", — говорится в посте Луценко.

Удар по выставке дронов — Татьяна Луценко о погибшей Екатерине Шалупной Фото: Скриншот

Под сообщением о смерти Екатерины Шалупной пользователи добавили дополнительную информацию о погибшей. Выяснилось, что ее отец Сергей является адвокатом, мать зовут Ирина, а сама женщина, к тому же, была аспиранткой Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Погибшая была невесткой народного депутата Валерия Зуба: чиновник написал в Facebook слова скорби, рассказал о сыне, который на фронте узнал о смерти жены. Кроме того, народный депутат требует объяснений, почему юристку отправили на выставку дронов от ассоциации "Армада".

Удар по выставке дронов — Валерий Зуб о погибшей Екатерине Шалупной Фото: Скриншот

Единственная информация о другом погибшем жителе Чернигова — это пост Людмилы Сергийко, который появился в сети в полдень 25 июля. Женщина написала, что на полигоне погиб 37-летний племянник Валерий Сергийко. В сети не удалось найти информации об этом мужчине, но указано, что автор сообщения работает в центре "Возрождение" в Чернигове.

"Ты был талантлив и, конечно, многое умел и мог бы еще создать… но… тебя больше нет", — говорится в посте.

Удар по выставке дронов — пост о погибшем Валерии Сергийке Фото: Скриншот

Удар по выставке дронов — что известно о погибших

В результате удара РФ по выставке дронов в Киевской области погибли 10 человек, сообщили в офисе генерального прокурора. В сети появилась информация о некоторых жертвах российского обстрела.

Эдуард Сиренко — 60-летний мужчина, бывший руководитель центра "Альфа" СБУ, входивший в состав спецподразделения по охране украинских дипломатов в Иране.

Валентина Савицкая — руководительница Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины. На странице Национального военно-исторического музея сообщили, что она организовывала выставку "Щит государственности" и другие выставки для взрослых и детей.

Александр Гордиенко — преподаватель факультета компьютерно-информационных технологий МАУП. Коллектив учебного заведения с прискорбием сообщил, что мужчина погиб на полигоне во время демонстрации дронов.

Кроме того, в СМИ сообщалось о гибели сотрудника польского оборонного предприятия: его имя неизвестно. При этом прокуратура сообщила, что самому молодому погибшему было 19 лет, но его имя также не указали.

По состоянию на 27 июля, помимо Екатерины Шалупни и Валерия Сергиенко, имеется информация о пяти из десяти погибших, а также о еще двух безымянных жертвах.

Ракетный удар по Киевской области — подробности атаки на выставку "Армады"

Отметим, что ракетный удар по Киевской области, унесший жизни 10 человек и ранивший более 100, произошел около 11 часов 24 июля. Военно-воздушные силы сообщили об атаке тремя ракетами "Искандер"/С-400 ВС РФ. Следователи собрали показания очевидцев, которые находились в месте удара — возле села Капитановка Бучанского района, как установили СМИ. Выяснилось, что именно там проходила выставка дронов ассоциации "Армада", в которой принимали участие около 300 человек.

Напоминаем, что генеральная прокуратура сообщила о задержании главного организатора выставки, по которой нанесли удар ВС РФ. Кроме того, появилось первое заявление ассоциации "Армада" об обстоятельствах трагедии.