Возросло число жертв удара по выставке дронов: от ран скончался представитель общественной организации (обновлено)

Генеральная прокуратура сообщила, что в результате удара по выставке дронов "Армада" погиб ещё один человек, скончавшийся в больнице от ранений, полученных три дня назад, 24 июля. Погибший — представитель общественной организации "Суверенный военный и госпитальный орден Святого Иоанна Иерусалимского, рыцарей Родоса и Мальты Вселенских".

Число погибших в результате удара по выставке дронов возросло, говорится в сообщении прокуратуры. С учетом погибшего 66-летнего мужчины число жертв достигло 11.

Информация о новом погибшем появилась утром 27 июля. Прокуратура сообщила лишь возраст и род занятий жертвы баллистической атаки РФ. Известно, что это 66-летний украинец, имеющий отношение к общественной организации: имя не указано.

Нападение на выставку дронов — пресс-служба генерального прокурора сообщила о жертвах 24 июля, уточнив, что один человек погиб Фото: Скриншот

Общественная организация "Суверенный Военный и Госпитальный Орден Святого Иоанна Иерусалимского, Рыцарей Родоса и Мальты Вселенских" — организация появилась в Украине в июне 2021 года, показал портал Youcontrol.

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Нападение на выставку дронов — что произошло 24 июля

Около 11 часов 24 июля Вооруженные силы РФ запустили по Украине около трех баллистических ракет, сообщили в Военно-воздушных силах. Киевляне и жители Киевской области услышали около десятка взрывов, а Военно-воздушное командование подтвердило попадание двух ракет. Между тем стало известно, что россияне нанесли удар по выставке дронов в Бучанском районе Киевской области: в сети появилась информация, что речь может идти о селе Капитановка. Прокуратура сообщила о 10 погибших и более 100 раненых, а также о разрушении и повреждении десятков домов.

Тем временем появилось расследование СМИ "Оборонка" об ударе 24 июля. Выяснилось, что его организовала ассоциация "Армада": главного организатора задержали. Очевидцы рассказали, что на месте не было медиков, укрытие было слишком маленьким для 300 участников, а на единственной дороге после удара образовалась пробка, поэтому врачи не могли добраться до пострадавших.

Фокус сообщил о погибших в результате удара по выставке дронов. Среди погибших — руководительница центра международных коммуникаций УДО Валентина Савицкая. Еще один погибший — бывший глава центра "Альфа" СБУ Эдуард Сиренко. СМИ сообщили, что офицер возглавлял спецподразделение, которое защищало украинское посольство в Ираке в 2018 году. В целом мужчина вышел невредимым из восьми миссий.

Напоминаем, что в соцсетях сообщили об ещё одной жертве удара РФ по выставке: погибла жительница Чернигова, муж которой служит в ВСУ.