Ракетный обстрел 24 июля: россияне убили в Киевской области 18-летнего студента

18-летний Дмитрий Скобель погиб в результате нападения РФ 24 июля на Бучанский район. Тогда россияне запустили по Киевской области баллистические ракеты и поразили выставку оборонной продукции.

В результате удара российских войск погибли 11 человек, 100 получили ранения. В Киевском профессиональном колледже электронных приборов сообщили, что среди погибших был и студент четвёртого курса Дмитрий Скобель.

Россияне убили 18-летнего юношу Фото: Скриншот

"Нелюди отняли юность, мечты и жизнь, которая только начинала расцветать. Это непоправимое горе для нашего сообщества, с которым теперь придется учиться жить дальше… Мы не простим врага", — сообщили представители колледжа.

Ракетный удар по выставке дронов в Киевской области — что известно

24 июля Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400. В результате удара погибли 10 человек, ещё около 100 получили ранения. Повреждены 23 частных дома, два отеля, ресторан и 34 автомобиля.

Відео дня

27 июля стало известно о смерти ещё одного пострадавшего, за жизнь которого медики боролись в течение нескольких дней. Это 66-летний дипломат Мальтийского ордена.

Известно, что среди погибших — начальница юридического отдела Секретариата УАРОР Екатерина Шалупня, руководительница Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Валентина Савицкая и бывший глава Центра "Альфа" СБУ Эдуард Сиренко, о смерти которого сообщили представители оборонного сектора и телеведущий Александр Мочанов.

Напомним, начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что выставка оборонной продукции, среди посетителей которой были представители оборонной промышленности, проводилась на территории частного спортивного комплекса, а не на полигоне. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в сфере ответственности Сил обороны.

Между тем в Киеве завершилось судебное заседание по делу организатора мероприятия на частном полигоне в Киевской области, по которому 24 июля нанесла удар РФ. Василия Гончарука поместили под стражу без права освобождения под залог.