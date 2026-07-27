Ракетна атака 24 липня: росіяни вбили на Київщині 18-річного студента

18-річний Дмитро Скобель загинув внаслідок атаки РФ 24 липня на Бучанський район. Тоді росіяни запустили по Київщині балістичні ракети та влучили по виставці оборонної продукції.

Від удару росіян загинули 11 людей, 100 – отримали поранення. В Київському фаховому коледжі електронних приладів повідомили, що серед загиблих був і студент четвертого курсу Дмитро Скобель.

Росіяни вбили 18-річного юнака Фото: Скріншот

"Нелюди забрали юність, мрії та життя, яке тільки починало розквітати. Це непоправне горе для нашої спільноти, з яким тепер доведеться вчитися жити далі… Не пробачимо ворога", — повідомили представники коледжу.

Удар балістикою по виставці дронів на Київщині — що відомо

24 липня Росія атакувала Київську область трьома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400. Унаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько 100 постраждали. Пошкоджено 23 приватні будинки, два готелі, ресторан і 34 автомобілі.

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27 липня стало відомо про смерть ще одного постраждалого, за життя якої медики боролися протягом декількох днів. Це 66-річний дипломат Мальтійського ордену.

Відомо, що серед загиблих — начальниця юридичного відділу Секретаріату УАРОР Катерина Шалупня, керівниця Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони Валентина Савіцька та ексглава Центру "Альфа" СБУ Едуард Сіренко, про смерть якого повідомили представники оборонного сектору та телеведучий Олександр Мочанов.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що виставка оборонної продукції, де серед відвідувачів перебували представники оборонної промисловості, проводилася на території приватного спортивного комплексу, а не на полігоні. У Генштабі ЗСУ заявили, що об'єкт не перебував у сфері відповідальності Сил оборони.

Ти часом у Києві закінчилося судове засідання щодо організатора заходу на приватному полігоні в Київській області, по якому 24 липня завдала удару РФ. Василя Гончарука відправили під варту без права внесення застави.