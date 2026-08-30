Росія вдарила балістикою по пам'ятному забігу на Харківщині: загинув поліцейський, є поранені

Російські війска завдали ракетного удару по селі на Харківщині, де проходив пам'ятний забіг. Загинув поліцейський, ще двоє людей постраждали.

У суботу вранці, 29 серпня, у День пам’яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, у селі Наталине Берестинського району проходив забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Про це повідомляє поліція Харківської області.

Росіяни завдали удару по території, де проходив захід, організований Наталинською сільською військовою адміністрацією, із застосуванням балістичної ракети "Іскандер-М".

Рекламний плакат-оголошення Фото: соцмережі

Внаслідок атаки загинув представник правоохоронних органів, який отримав травму, несумісну з життям, також постраждали цивільні чоловік та жінка.

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Старший лейтенант поліції Олексій Загваздін долучився до лав Національної поліції України в 2019 році, працюваву підрозділах логістики, дізнання та превенції. Останнім місцем його служби став сектор превенції Берестинського РВП, де чоловік виконував обов’язки поліцейського офіцера громади, розповіли у поліції.

Олексій Загваздін Фото: Національна поліція

Наталинська СВА інформувала, що поховання 31-річного офіцера громади відбудеться 30 серпня, на кладовищі №2 села Наталине. У чоловіка залишилися дружина, мати та сестра.

Загиблий поліцейський Фото: соцмережі

Дружина загиблого поліцейського Вікторія Загваздіна у соціальній мережі розповіла, що її чоловік невдовзі мав перевестися до стрілецького батальйону.

"Моє серце розбите. Я його дуже любила", — сказала вона.

За інформацією прокуратури, під час забігу на Харківщині загинули троє людей. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, яка спричинила загибель людей, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Допис прокуратури Харківської області

Слідство перевірятиме дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення заходу. Зокрема, встановлюватиметься, чи належним чином службові особи виконали свої обов’язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували наявну безпекову ситуацію та чи були вжиті всі необхідні заходи для недопущення загрози життю і здоров’ю людей.

Нагадаємо, 24 липня російські війська застосували три балістичні ракети для ударів по селу Капітанівка Бучанського району, де в той момент відбувалася виставка дронів.

У результаті атаки загинуло 12 людей, понад 100 осіб отримали поранення.