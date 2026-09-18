ВС РФ ударили по поезду в Харьковской области, есть погибший, много раненых

Утром 18 сентября российские террористические войска атаковали пригородный электропоезд в Харьковской области.

В результате целенаправленного дронового удара один человек погиб, еще восемь получили ранения разной степени тяжести, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла на одной из железнодорожных станций на территории Нововодолажской общины Харьковского района.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

После атаки загорелся вагон. Спасатели уже ликвидировали огонь.

В "Укрзализныце" подтвердили очередной террористический удар по поезду. По информации пресс-службы, двое пассажиров пострадали, потому что не отошли на безопасное расстояние после того, как объявили эвакуацию в связи с угрозой.

В УЗ подчеркнули, что в таких случаях от состава надо отойти минимум на 200 метров.

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Напомним, в сети показали, что осталось от электропоезда, который стоял на станции "Никольская Слободка" в Днепровском районе Киева, куда в ночь на 17 сентября прилетела баллистическая ракета.

16 сентября министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры сообщил, что с начала 2026 года российские атаки повредили 310 локомотивов "Укрзализныци".

Всего же с начала полномасштабной войны Россия повредила или уничтожила в Украине более 500 железнодорожных локомотивов, и сейчас компания теряет от 37 до 40 локомотивов ежемесячно.

Напомним, как теперь будут курсировать поезда в Украине во время тревог.

Также сообщалось, как можно бороться с террором РФ на железных дорогах Украины.